空壓機運毒！警開切搜出市價2千萬海洛因磚

刑事局南部犯罪打擊中心，去年接獲通報有一只自泰國運來台的空壓機有異，經開切後竟在機體內搜出近2千萬元的海洛因磚。 （圖／翻攝畫面）





刑事局南打去年5月間接獲關口通報，有一只自泰國寄來的空壓機疑似藏有不法物品，因該款空壓機台灣就有販售價格也並不昂貴，加上Ｘ光影像看起來異於一般，果不其然警方利用切割機破壞後發現，內部竟塞有3公斤重海洛因，市價近2千萬，隨即追蹤監控，最後逮捕張姓與王姓2名犯嫌，訊後依違反《毒品危害防制條例》移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

海洛因磚市價近2千萬元。（圖／翻攝畫面）

為突破嚴密之機具外殼，專案小組動用機具切割破壞，發現工業用空壓機厚重之機殼內並非機械構造，而是被「雙獅地球標」海洛因磚替換。另海洛因磚體積經精密壓縮，單塊大小正好可放入口袋中，極易於運輸過程中隨身藏匿。

海洛因磚塞進空壓機試圖闖關。（圖／翻攝畫面）

運毒集團企圖以厚重的空壓機金屬外殼來規避X光機掃描，並鎖定體積輕巧、高純度的磚塊狀海洛因以利後續分裝與轉運。專案小組歷經數週追蹤監控，針對包裹流向進行布網，終將取件人及集團相關共犯拘捕到案。警詢後依違反《毒品危害防制條例》移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

