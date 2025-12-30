空大攜手12家企業推「青銀共同創業」 打造AI與ESG並進的人才新解方 5

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導

面對台灣產業長期缺工、企業「求才若渴」的結構性挑戰，國立空中大學宣布，攜手歐德集團-北五區、日出而作綠農公司等12家企業，正式簽署產學交流合作備忘錄（MOU）。此次合作由空大創新育成中心與推廣教育處共同規劃，首度提出「青銀共同創業」的人才解方，期望整合跨世代學習資源，與企業共組兼具AI數位力與ESG永續思維的混合型團隊，為產業與社會注入新動能。

歐德集團-北五區總經理吳添源於簽約儀式中直言，室內設計與裝修產業對具備實務經驗的人才需求極為迫切，尤其在中高階管理與現場執行端更顯吃緊。他指出，空大匯聚大量投入終身學習的成人學生，正好成為企業延攬中堅幹部與培育新血的重要平台。

空大創新育成中心主任黃靖麟表示，空大的學生結構具備高度獨特性，一方面有累積多年職場經驗的中高齡族群，另一方面也有熟悉數位工具與創意應用的年輕世代。透過此次與12家企業的策略結盟，校方將推動「青銀共同創業」模式，由熟悉產業脈絡的資深工作者帶領擅長AI科技的青年學子，共組互補團隊，不僅有助於補足企業人力斷層，也能提升創業與轉型的成功機率，促進跨世代共榮。

此次簽約企業橫跨綠色居家、永續農業、工程開發等領域，皆屬於近年市場高度關注的「綠領」產業。黃靖麟指出，未來將透過推廣教育處的課程銜接，導入最新的綠建材知識與數位設計軟體應用，讓「熟悉永續的長輩」與「精通AI的晚輩」能在同一平台上協作，共同開發符合ESG指標的創新服務與商業模式。

除人才培育外，雙方也著眼於技術與資源的深度共享。歐德集團承諾安排資深設計師走入校園，協助學生累積實務經驗、縮短學用落差；同時，產學雙方亦探討VR虛擬實境技術的多元應用，從居家設計延伸至生命產業等場域，展現「青銀共創」在科技應用上的高度延展性。

吳添源以「Order your life」作為比喻，強調學習是讓人走得更遠的基石，企業也有責任投入人才培育、回饋社會。此次MOU的簽署，象徵產學雙方攜手打造支持全齡人才發揮所長的友善環境，透過回應企業缺工痛點，進一步強化台灣社會經濟的韌性與永續發展。