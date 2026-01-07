空大育成中心攜手瑞芳教育與文創夥伴 啟動AI×文創×永續合作藍圖

CNEWS195260107a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

國立空中大學創新育成中心近日啟動「AI × 文創 × 永續」合作計畫，攜手新北市瑞芳在地教育與文創夥伴，推動以地方文化為核心、科技為助力的文創加值型經濟模式。本次交流被視為空大落實「文創加值型經濟提升」理念的重要起點，期望透過跨域協作，建立可長期運作的創新合作機制。

昨（5）日，應新北市立瑞芳國中主任林英斌邀請，空大創新育成中心主任黃靖麟前往瑞芳國中，並與瑞芳國中前學務主任李錦山於九份阿妹茶樓進行約3小時的深度座談，匯聚教育、學術與地方文創三方視角，聚焦地方文化如何透過科技與制度設計，轉化為具永續性的創新動能。

三方交流以「九份在地文創」為核心，討論人工智慧如何結合文化保存、體驗設計、夜間經濟與文創品牌發展，進行系統性盤點與構想。與會者形成共識，認為文創不應僅止於一次性的市集或活動，而應成為串連教育創新、社區參與與地方經濟的重要加值引擎。初步規劃將從「課程共創」、「在地場域實驗」及「AI導入示範」三大方向展開合作，逐步落實相關構想。

瑞芳國中長期於視覺藝術課程中導入數位工具，發展出具代表性的「數位工具 ×藝術教學」模式。林英斌將Artful Thinking的「See–Think–Wonder（看見–思考–好奇）」思考架構融入教學，引導學生在觀察藝術作品時，同步以文字與圖像記錄想法，使學習歷程得以被清楚看見、回顧與深化。

身為視覺藝術教師與學校行政主管，林英斌持續推動iPad與Goodnotes融入教學，強調同步協作、即時回饋與深度反思，讓學生的學習歷程具體化、可視化。其實踐的Apple Learning Coach教學理念，亦獲選收錄於Apple教育國際官網的成功案例，成為全球教育社群的重要參考。

此次合作亦規劃導入教育AI與課堂協作解決方案Goodnotes Education，作為「AI導入示範」的重要工具，期望讓AI真正回應教學現場與專業實踐需求。透過教師專業社群、公開觀課與工作坊等形式，推動校內外教師共同探索科技輔助教學的可能，縮短城鄉與資源落差，並為空大未來在地方實驗與教師培力合作奠定基礎。

長年投入地理教育與在地人文關懷的李錦山，退休後持續深耕九份山城，現任九份礦山文化藝術基金會董事長，致力推動礦山文化保存、展演活動與地方藝文推廣。 在地方創生與觀光發展方面，他亦為「九份紅燈籠祭」的重要推動者之一，透過夜間光環境營造、提燈夜遊、文創體驗以及與在地店家合作，使九份夜間景觀與文化記憶以嶄新方式呈現，帶動夜間經濟與文化體驗的整體提升。

國立空中大學表示，學校推動文創的核心並非停留在「市集型文創」，而是強調「文創加值型經濟提升」：以地方故事與文化脈絡為基底，結合設計思維與數位科技，發展可持續的體驗與服務；同時透過AI工具與資料洞察，協助在地品牌優化遊程規劃、導覽內容與學習設計，讓參與者不只是短暫造訪，而能深度理解並參與地方。

未來，此次會面將延伸為一系列以九份為核心場域的「AI × 文創 × 永續」示範計畫，串連空大學習社群、在地居民、學校與店家共同參與，逐步建立可複製、可擴散的地方實踐模式，期望成為台灣文創、教育與科技跨域整合的示範案例。

