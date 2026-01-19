空姐人妻恩愛從未「上天堂」 尪見她穿制服竟自私興奮

女網友在《Dcard》分享，結婚多年從未「上天堂」，因敏感體質難以享受親密接觸。（示意圖／Pixabay）





一名女網友在Dcard以「我從沒有上天堂過…」為題發文，分享自己十多年來從未在親密關係中「上天堂」，卻也因此承受不少心理壓力，貼文曝光後引發網友關注與討論。

敏感體質限制體驗

原PO表示，自己是空服員，飛行多為短程航班，與老公能相處的夜晚不多，因此只要有時間就會特別用心陪伴對方。她坦言，自己對性向來是「服務型」，習慣將重心放在讓另一半放鬆與舒服上，只要看到對方滿足，就會感到幸福。

她也分享一段印象深刻的經歷，曾在返家後穿著制服主動靠近老公，氣氛迅速升溫，雙方很快進入親密狀態，雖然過程並不長，老公事後卻相當自責，認為自己表現不夠好。但她強調，自己當下其實毫不在意，「只要他有被好好照顧、能放鬆，我就已經很滿足。」

不過，她也透露自己體質極度敏感，無論是胸部或私密處，只要輕觸就會出現不適甚至疼痛感，曾就醫也被告知屬於體質問題，難以改善。長期下來，她能接受的親密互動相當有限，即使進行性行為能感到舒服，卻始終無法達到上天堂的程度。

因自卑而習慣付出

原PO提到，過去曾被前任形容「床事很悶」，甚至因此遭遇背叛，讓她更加習慣把自己定位成付出與服侍的一方。現任老公雖然理解她的狀況，卻因無法讓她上天堂而產生自卑感，反而讓她感到內疚與壓力。

她強調，自己其實並不在意時間長短或是否達到上天堂，對她而言，親密關係更像是一種情感交流與照顧，「只要是跟喜歡的人在一起，心理上的幸福感就已經足夠」。

最後，她也表示：「是不是我哪裡壞掉了？」也坦言看到其他女性熱衷分享性愉悅時，內心會感到羨慕又心虛。

貼文曝光後，網友紛紛留言暖心回應，「妳沒有壞掉，只是需求不同」、「願意這麼替對方著想，本身就很珍貴」、「性不是只有一種標準」、「真正該溝通的是彼此的感受，不是表現」。也有人建議，「先開發自己，慢慢摸索」、「別把全部責任扛在自己身上，妳的感受同樣重要。」

