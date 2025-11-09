空姐到職一天就被開除！怒嗆新加坡航空：說我「拿瓶水」太牽強

一名中國籍女子怒斥新加坡航空在她到職隔天就開除她，理由太牽強。圖／新加坡航空FB

一名中國女子「可可醬」在社群平台發文控訴，自己以前對新加坡航空「全球最佳」的頭銜非常嚮往，所以花了整整1年的時間準備考試，最後終於錄取，但正式到職的隔天就被開除，理由是她拿了幾瓶水來喝，怒斥新加坡航空的辭退理由太牽強，「看清這光環下的冷漠真相」。

可可醬在小紅書上發文表示，曾以為可以到新航上班是人生高光，為此苦練中英文自我介紹、微笑禮儀、背完厚厚一本航空知識手冊，經過層層篩選後終於收到錄用通知，激動得一整晚沒睡，馬上開始籌備搬到新加坡的事情，花了一大筆錢在新加坡租房子、體檢、打疫苗，總共砸了人民幣約6萬元（約新台幣26萬元），但心裡想著之後都能慢慢賺回來，所以一點也不擔心。

入職第一天，可可醬和其他錄取的中國女孩們到公司簽好勞動合約，住進公司安排的酒店，還互相打氣說苦盡甘來，「當晚因信息誤導，以為行政走廊的水可自取，便拿了幾瓶，誰也沒料到這會成為被辭退的導火線」。

可可醬說，第二天一早，人資就把幾個中國女孩叫到會議室，沒有任何溝通就直接甩「辭退通知」給她們，她們當場傻住，辭退的理由是「違反公司規定」，就因為她們拿了幾瓶水來喝。人資還叫她們立刻收拾行李回中國，但可可醬和其他中國女孩說房子都已經租好了，新航態度強硬，可可醬指控新航沒有協商、沒有補償、沒有解釋，讓她們立即從到職新人成為無業遊民。

後來可可醬和其他離職的空服員聊天才知道，自己遇到的遭遇不是個例，近年新航老員工因為高強度工作而大量離職，一人犯錯全體連坐，生病發燒都要硬飛，無奈之下只能從中國招募員工，但要的只是低成本可隨意替換的勞動力。

可可醬說，有人說「拿水確實不對」，但她覺得這個理由實在太牽強了，是對外籍員工權益的漠視，「在他們眼裡，我們或許只是拿著工簽的廉價勞力，根本不配被尊重」。可可醬說，寫這些事情告訴大家，不是為了抱怨，而是希望不要再有女孩被「全球最佳」的光環給騙了，她說一份真正值得奔赴的工作，是應該雙向尊重，而不是讓人賭上身家和夢想，只換來一句冰冷的辭退。



