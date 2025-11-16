空姐加持「墾丁馬」跑者齊聚 外籍選手驚嘆壯麗山海賽道

「墾丁馬」特有的空服員加持。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春半島年度運動盛事「日本航空墾丁國際馬拉松」，今(16)日清晨6時許在日航美麗空服員加油下，從墾丁大灣遊憩區熱鬧開跑，吸引3200多名國內外跑者參與，還有70名日本鹿兒島的師生前來參與，從地標大尖山下鳴槍起跑，沿台26線奔馳，盡情擁抱山海風光與落山風吹拂，感受國境之南獨特跑步度假氛圍。

賽事分為全程馬拉松、半程馬拉松、挑戰組(約12公里)及體驗組(約4公里)四組別，路線皆沿台26線往南延伸，穿越恆春半島綿延海岸線與綠意山巒，讓跑者一邊挑戰自我，一邊悠遊藍天白雲與太平洋浪花。今年全馬組首度納入「佳樂水風景區」，跑者直奔國境之南最壯麗山海步道，沿途欣賞奇岩怪石與浪花拍岸，宛如置身天然畫卷，參賽者直呼「太療癒了！」

廣告 廣告

連續四年參賽的朱先生表示，墾丁跑步或騎單車的氛圍，全台獨一無二，「大口呼吸清新空氣，落山風吹來超舒爽！」他強調，比賽後還能泡四重溪溫泉、品嚐在地海鮮與美食，放鬆身心，「墾丁的美絕對不像網路酸民說的那樣！」朱先生笑稱，這已是他的「年度朝聖」行程。

屏東縣政府交通旅遊處處長黃國維親臨現場鳴槍，並參與4公里體驗組，他致詞時指出，盼透過馬拉松讓跑者飽覽墾丁美景、認識在地文化，感受台灣最南端的獨特魅力，「未來歡迎所有運動愛好者，以最放鬆、最開闊的心情來到墾丁，在山海盡頭享受運動度假的快樂。」黃國維也透露，縣府將持續優化當地景點，吸引更多國際跑團前來。

主辦單位LAVA Sports指出，今年報名踴躍吸引許多外籍跑者，賽道沿途設有多處補給站，讓跑者完賽後立即恢復活力。儘管清晨落山風強勁，但跑者們精神奕奕，許多家庭組親子檔手牽手衝線，場面溫馨。將持續與日本航空合作，提供優勝者機票獎勵，盼將墾丁馬拉松打造成亞洲指標賽事，邀請更多跑者一同在國境之南，跑出健康與快樂。

墾丁馬吸引3200多名國內外跑者參與。(記者蔡宗憲攝)

墾丁馬從地標大尖山下鳴槍起跑。(記者蔡宗憲攝)

墾丁馬吸引3200多名國內外跑者參與。(記者蔡宗憲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

館長遭員工毀滅式爆料震驚社群 網瘋傳懶人包：被控性騷、收中國資金

彰化芬普尼蛋竟外流！龍忠蛋行：養雞場稱合格、長官放行才載

館長遭毀滅級爆料「找員工睡館嫂」！陳沂指一疑點：可能是真的

