空姐墊底！男性「理想老婆」職業前10名曝光 2條件最受歡迎

生活中心／林昱孜報導

在雙薪家庭逐漸成為主流的當代社會，女性的職業類型也成為婚姻市場中的重要考量。日本媒體近日公布一項調查，男性最想娶的10大女性職業，其中「護士」因兼具專業能力與穩定條件，榮登榜首，而空服員則墊底。

護理師在日本調查中，登上最想娶的女性職業第一名。（示意圖／翻攝自Pixabay）

日媒《LASISA》報導，令和時代男性對未來伴侶的期待，結果顯示排名前3的職業多與「專業資質」與「生活方式」密切相關，反映男性在婚姻選擇上，越來越重視實際條件與長期穩定性。

護士奪下第一名，理由是其工作被視為「高薪、白領、加班相對少」，且具備專業資格，可在全國各地就業。受訪者普遍認為，護士不僅能在經濟上支撐家庭，也能在健康照護上給予伴侶安心感，獲得「值得信賴、可進行有意義對話」等正面評價。

空服員在調查中僅排在第10名。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

排名第二的是藥劑師，被視為具有科學素養與理性思維的專業女性；第三名則為育兒工作者，象徵溫柔、耐心與母性特質，許多受訪者認為，該職業能讓人提前想像未來家庭生活的樣貌，因而獲得高度支持。

第4名至第10名依序為營養師、醫師、牙科保健員、廚師、教師，以及播音員與空服員。整體來看，入榜職業多具備穩定收入、專業能力與照顧他人的特質，展現出善良、堅韌與經濟自主兼具的形象，可說是令和時代男性心目中理想伴侶的代表。

