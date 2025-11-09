空姐夢碎！到職1天就被開除 中國女發文討拍：只是拿了貴賓區幾瓶水

一名中國女到職一天後，就遭開除。（翻攝自Singapore Airline 臉書）

一名懷抱空姐夢的中國女子「可可醬」近日在社群平台《小紅書》發文，控訴自己費時一年通過新加坡航空（Singapore Airlines，下稱新航）層層考核，終於錄取成為空服員，卻在入職首日因「拿了幾瓶飯店水」遭公司人資無預警辭退，痛批新航「光環下的冷漠真相」。事件經新加坡媒體《8視界新聞網》報導後，引發當地網友熱烈討論，但輿論幾乎一面倒力挺新航。

一圓空姐夢 花一年備考終獲新航錄取

可可醬在貼文中表示，自己嚮往新航多年，為了通過甄選，花1年時間苦練英文、儀態及航空知識，終於獲得錄取通知。她指出，為了赴新工作，前後花費約人民幣6萬元（約新台幣27萬元），包括租屋、體檢、疫苗、辦理手續等費用，盼能實現夢想、靠努力回本。

入職首日「拿幾瓶水」 隔天遭新航辭退

根據可可醬說法，入職當天她與其他中國籍新員工完成簽約後，入住由公司安排的飯店。她誤以為貴賓區行政走廊的瓶裝水可自由取用，便拿了幾瓶回房，隔日卻被人資以「違反公司規定」為由直接辭退。她強調，公司並未事先告知限制，也未給予解釋或協商機會，讓她們「一夜之間成了無業遊民」。

新航回應低調 強調遵守公司政策

針對事件，新航發言人回應《8視界新聞網》表示，公司不會就任何涉及在職或離職員工的機密事宜發表評論，並重申所有員工應保持專業、遵守規章，若有違規行為，公司將依法採取紀律處分。

新加坡網友不挺她 批「不守紀律」自招

事件在新加坡社群平台引發討論，多數網友對可可醬的遭遇並不同情，認為「拿公司物品就是違規」「新航形象最重要」「自己做錯還要辯解」。也有人指出，「新航不可能為幾瓶水開除新員工，應該有更多內情」。

全球頂尖航空 吸引無數空服夢想者

新加坡航空多年蟬聯國際獎項，在被譽為「航空界奧斯卡」的Skytrax評比中，近10年6度拿下全球第二名，並於2018、2023年奪得「全球最佳航空公司」頭銜，是全球最受憧憬的航空品牌之一。

目前新航未再針對此事件發出進一步回應，但可可醬的發文已在中、新兩地社群掀起熱議，成為「夢想與紀律」之間的話題焦點。

