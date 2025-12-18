空姐小三嬌嗔「X到出血」！正宮抓包氣炸、怒PO裸照：讓公司知道妳是誰

社會中心／桃園報導

前年5月間，桃園一名王姓人妻抓包丈夫偷吃，從丈夫的手機及電腦中發現，游姓空姐傳訊「陪我X到出血」、「需要盛裝打扮嗎，讓你有想要XX的fu」等文字，王女不滿被游女破壞婚姻，竟將游女的半身裸照，PO到臉書群組供不特定人觀看，並附上文字「某機組員不雅照」等，遭游女提告。桃園地檢署偵結，以違反個資法起訴王女。

王女不滿被游女破壞婚姻，將其裸照PO到臉書社群遭起訴。（示意圖，Pixabay）

據了解，王女因不滿丈夫與游女婚外情，且看到游女傳訊丈夫「陪我X到出血」等訊息，一怒之下，憤而於2023年3月間，從丈夫雲端硬碟中找出游女的裸照，PO到臉書社群中，並以文字怒批「讓你紅...我會讓公司知道妳是誰」、「某機組員不雅照」等。

王女到案後坦承有PO文，但否認有誹謗及違反個資之犯行，王女辯稱係為「澄清事實」，並無誹謗之犯意，也表示有將照片的臉部（眼睛鼻子）馬賽克等，無法辨識，不過檢方仍認定，王女已觸犯個資外洩法，遂依法將她起訴。

