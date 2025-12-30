《空姐復仇記》殺青！廖家儀揪「舞友」客串 東京影后跪到膝蓋流血

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

電影《空姐復仇記》29日於台北鉅星匯國際宴會廳盛大舉辦殺青宴。該片集結李維維、劉倩妏、廖家儀、陳尚澤、王自強等實力派陣容，目前已進入最後特效階段，並正式宣布將於明年（2026年）2月底春天上映。現場除了慶祝拍攝圓滿完成，首度擔任製片的廖家儀更帶著好姊妹何妤玟、李維維驚喜同框，分享拍攝背後的趣事。

廖家儀感謝好友何妤玟客串演出《空姐復仇記》。（圖／民視提供）

廖家儀坦言，過程充滿挑戰，除了要掌控預算，最感動的就是獲得好朋友們的全力相挺。她在現場特別介紹驚喜客串的好姊妹何妤玟，笑稱三人有奇妙的共通點，「我發現妤玟跟維維還有我，除了年紀差不多，還有一個共通點，就是我們私下都是非常喜歡跳舞的人！」這份私下的好交情，讓拍戲現場充滿默契，廖家儀感性表示，能在自己的首部製作作品中與好姊妹同台，是極為特別且珍貴的經歷。

東京影后劉倩妏在殺青宴現場開心地展示剛剛拿到的CPR證書，展現劇組要求的專業訓練。不過，拍攝過程也讓她吃足苦頭，劉倩妏回憶，一場在機艙內需要長時間跪地的戲碼，讓她受傷不輕，「因為我們穿的絲襪都很薄，那一場戲跪到膝蓋都流血了。」一旁的資深演員王自強也補充，當時看到劉倩妏跪到流血仍堅持完成拍攝，展現了專業演員的拼勁，令全劇組印象深刻。

導演朱岩蘭曾以《老娘就要這麼活》、《一起一起》橫掃國內外 19 座大獎，這次新作《空姐復仇記》同樣聚焦女性生命書寫。故事描述一名遭到不當解雇的空服員「若蘭」，如何在人生低潮中透過自我修復展開「溫柔復仇」。





