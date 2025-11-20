空姐抱病執勤是否涉職場霸凌？勞動部要求長榮航空啟動調查 限兩個月內完成

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

長榮航空孫姓空服員，9月飛往米蘭時抱病執勤，返台後病情急轉直下，不幸在16天後離世，引發關注。勞動部為此今（20）日公布調查結果，並針對孫員未獲適當處置是否涉及職場霸凌，要求長榮航空依法啟動調查程序，並限期兩月內完成；至於長榮航空未能明確提出組員國定假日調移後確切日期，涉違反《勞基法》，將由桃園市政府依法處理。

勞動部今日召開「長榮航空組員病故事件訪談與調查結果與強化病假權保障新措施」結果說明會」，並作出4大結論，包括第1，長榮航空過度運用勤惰管理制度，嚴重影響組員申請病假權益；第2，長榮航空對組員執勤期間突發疾病的應變規範不夠周延；第3，孫員抵台後未獲適當處置；第4，長榮無法明確指出組員國定假日調移後日期，違反《勞基法》。

職安署長林毓堂表示，針對4點調查結論，勞動部將採取以下行動。第一，長榮航空將空勤組員的航班、休假日、調班申請、個人績效、病假申請緊密連接，形成不合理的管理制度，嚴重侵害勞工的病假權，勞動部將從勞動請假規則的修正著手，保障勞工免於請病假的恐懼。

林毓堂說，第二，長榮航空對組員在執勤期間突發疾病的處置規範不夠周詳，也未確實要求所屬的機組員，依客艙組員手冊落實執行，是否違反《民用航空法》及「航空器飛航作業管理規則」相關規定，這部分將函請交通部民航局來調查處理。

至於第三，家屬及部分組員反應，孫員處境未獲適當處置，是否涉及職場霸凌，林毓堂提出，勞動物將要求長榮航空依法啟動，疑似不法侵害事件的調查程序並限在兩個月內完成調查結果。而第四，長榮航空未能明確指出孫員國定假日調移後日期，涉及違反《勞動基準法》37條規定未來將由桃園市政府依法嚴正處理。

此外，外界關注孫員死亡是否為工作相關疾病，林毓堂說，雖然這點不在調查範圍內，但勞動部已取得家屬同意書，並函請健保署聯繫相關醫療院所，提供孫員的就醫明細及病歷資料，後續將與調查結果一併提供給專科醫師進行評估，並視評估結果協助家屬向勞保局申請相關給付。

