空姐爆奧客行徑「2度水淹房間」還拒賠 華航：展開調查絕不護短

華航空姐「水淹房間」遭飯店抗議，公司已展開調查，要當事人承擔責任。（示意圖非當事班機，資料照）

華航機組人員在國外住宿傳出奧客行徑，網友向《記者爆料網》指出，2名空姐先後入住澳洲布里斯本「斯坦福廣場酒店（Stamford Plaza Brisbane）」，因個人疏失導致房間淹水，皆拒絕賠償。對此華航回應，獲悉情況後已第一時間立即展開調查，將派分公司主管親自到飯店說明致歉，也會依規定要求當事人承擔責任，絕不護短。

爆料指出，一名空姐去年12月中旬入住斯坦福廣場酒店，在浴缸放水準備泡澡，返回床上與男友通電話，隨後睡著，導致房間嚴重淹水，須拆除並更換地毯及部分裝潢，飯店為此求償澳幣2200元（約新台幣4萬6500元），當事空姐卻稱已盡主動告知義務，拒絕賠償。

廣告 廣告

另一名空姐則在元旦帶著丈夫與小孩入住飯店，替幼童洗澡時，疑似將浴缸外排水孔以止滑墊遮住，讓孩童悠哉戲水，導致大量積水，還滲漏至樓下房間；當事空姐曾向房務人員索取大量毛巾清理，但退房後，清潔人員仍發現浴室中央殘留一大灘積水，而相關人員已離開飯店。

半個月內發生2起房間淹水事件，斯坦福廣場酒店向華航提出嚴正抗議。對此華航回應，公司獲悉情況後已第一時間立即展開調查，由布里斯本分公司主管親自前往斯坦福廣場酒店說明致歉，將依照實際損失賠償，對於同仁造成的損害，依相關規費要求當事人承擔責任，並依規定辦理，絕不護短。





更多《鏡新聞》報導

檢察官林俊言不和解！小草工程師恐嚇「血債血還」 一審仍獲緩刑

吳子嘉譙柯文哲「雜碎」判賠10萬 同一天罵她混蛋也得賠5萬

王義川公聽會撂台語被嗆「講國語」 反諷張亞中：聽不懂去找翻譯