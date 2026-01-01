空姐跌出神壇？男性最想娶女性10大職業出爐 「這工作」被封最強伴侶

財經中心／王文承報導

在婚友市場中，男性最想娶的女性職業排行榜中，護士因高薪、白領性質以及可全國各地工作的特性，榮登榜首。（示意圖／PIXABAY）

現今社會經濟壓力龐大，雙薪家庭已成為常態。不少男性在選擇另一半時，對女性的職業也越來越看重。究竟哪些職業的女性最受男性青睞？調查顯示，在婚友市場中，男性最想娶的女性職業排行榜中，護士因高薪、白領性質以及可全國各地工作的特性，成功奪冠；令人意外的是，空姐竟位居最後一名。

男性最想娶女性10大職業曝 這工作奪冠



根據日媒《LASISA》報導，男性最想娶的女性職業前十名已揭曉。在眾多光鮮亮麗的職業中，前3名多與「資質」與「生活方式」相關的專業人士占據優勢。

其中，「護士」位居第一，這一職業備受男性青睞，原因包括高薪、低加班、白領工作以及專業可靠，且能在全國各地工作。男性認為，護士不僅能進行有意義的對話，也能在健康管理上提供信任感，因此既是可靠的伴侶，也能在經濟與健康方面支持家庭。

第2名是「藥劑師」，代表具科學素養的智慧女性；第3名則是「育兒工作者」，象徵善良與母愛，能真實展現未來家庭生活的樣貌，獲得壓倒性支持，男性評論中常提到「充滿愛意的家庭畫面太美好」以及「家裡有專業育兒人員讓人感到安心」。

第4至第10名依序為：營養師/註冊營養師、醫生、牙科保健員、廚師、教師、播音員與空服員。

報導指出，這些女性兼具善良、堅強與經濟能力，是令和時代男性心目中的理想伴侶。她們在家庭與社會中展現的卓越才能，也象徵著未來婚姻的新型模式。

