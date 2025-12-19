空姐逝世2個月 父控「長榮一直說謊」！公司發聲了：積極協助

記者柯美儀／台北報導

長榮航空孫姓空服員在勤務中疑因延誤就醫病逝。（圖／翻攝畫面）

長榮航空孫姓空服員在勤務中疑因延誤就醫，返台住院16天後病逝。事隔2個多月，桃園市空服員職業工會今（19）日代轉家屬聲明，孫父痛批女兒在職場制度與霸凌壓力下無法安心就醫，甚至未獲公司高層慰問，「我的女兒走了，你們還可以繼續說謊，但她不能為自己發聲了。」長榮航空回應，已啟動調查並檢討制度，承諾與家屬保持溝通，提供必要協助與支持。

孫姓空服員的父親悲痛表示，將女兒養大成人，看她考上空服員，到桃園工作，一直以為長榮航空是間體面的大公司，應該會好好照顧女兒，「可是直到她躺在醫院，都還在害怕請假、害怕被罰，我才知道原來她竟然過著什麼日子。」

桃園市空服員職業工會今日代轉家屬聲明。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

孫父指出，可能誰家的小孩都是這樣子，在外面報喜不報憂，怕爸爸媽媽擔心難過。「所以直到最後，我們才知道，她會冷，她需要一件毛毯，她很痛，想要救護車趕快載她到醫院，都沒有辦法。」

孫父感嘆，誰知道自己的女兒被這樣對待，不會不甘，不會天天想，如果再早一點請假、再早一點送到醫院，是不是不會發生這種事情。如今女兒走了2個月了，孫父批長榮航空不停說會積極檢討、會全力協助家屬，可是連派一個高層來家裡慰問都沒有，「難道我的女兒因為你們的制度缺失、因為你們的職場霸凌，人就這樣沒了，也不值得你們高層花一點時間嗎？」

孫父提到，看到副總在記者會說，取得家屬諒解，「我們真的不懂，你們有時間做公關，就沒有時間好好跟我們談、還我們一個公道嗎？」他說，不知道怎麼處理這種事情，所以委託工會幫忙，結果長榮航空的回應竟然是繼續說謊，説全力協助家屬的需要，但只是寄信，說可以來申請喪葬補助，「這不是做人的義理。我的女兒走了，你們還可以繼續說謊，但她不能為自己發聲了。」

孫父強調，家屬的需要很簡單，「請公司讓工會參與調查，更請公司派高層來家裡跟我們談，我們要的全力協助就是這樣子，請長榮航空給我們一個公道。」

長榮航空回應

對此，長榮航空稍早回應，孫姓空服員事件發生後，已即刻啟動相關調查作業，全面釐清事件始末，並同步檢討既有制度，儘速落實各項改善措施。公司期盼在審慎、負責的前提下，向家屬說明處理進度，同時透過具體行動，為全體員工打造更安全、友善的職場環境。

有關孫姓空服員後續的撫卹事宜，長榮航空指出，日前公司已完成撫卹金之審核作業，並正式函送家屬，至於家屬其他訴求須待相關主管機關進一步進行工作相關疾病之專業評估。也將會安排拜訪家屬，表達關懷並了解家屬需求。另職場霸凌調查目前也在進行中。長榮航空將持續以積極且負責的態度與家屬保持溝通，全力提供必要的協助與支持。

