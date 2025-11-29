空客全球召回數千架A320 亞洲多地停飛修復

（德國之聲中文網）周六（11月29日）亞洲多家航空公司緊急為旗下空客A320客機修復軟件故障。此前，歐洲飛機制造商空客發布大規模召回，導致亞洲地區航班大面積停飛。

此次召回涉及6000架飛機，覆蓋空客全球A320系列機隊的一半以上。A320系列是亞洲短途航線的中堅機型，特別是在中國和印度，經濟增長帶來了數百萬新增旅客。

世界各地的監管機構均效仿歐盟航空安全局（EASA）做法，要求所屬航空公司在恢復航班前解決A320的軟件問題。

廣告 廣告

空客此次召回涉及全球350家運營商，或為其55年歷史上規模最大的一次召回，而就在幾周前A320剛剛取代波音737，成為全球交付量最高的機型。

修復方案簡單但至關重要

美國聯邦航空管理局（FAA）要求航司替換或修改A319、A320和A321機型上的軟件，該軟件負責控制升降舵和副翼。

印度航空監管機構表示，全國有338架空客飛機受到影響，但軟件重置將在周日前完成。該國最大的航司靛藍航空（IndiGo）已在其200架飛機中的143架上完成重置。

擁有113架受影響飛機的印度航空（AirIndia）表示已完成其中42架的重置。兩家航司均警告周六將出現航班延誤。

“我們的整體航班計劃基本未受到重大影響，”印度航空在X平台上表示，“但部分航班可能會略有延誤或改期。”

台灣民航局已指示各航司進行檢查與維護，估計台灣各航空公司運營的67架A320/A321中約三分之二受到影響。

澳門民航局表示，已要求澳門航空處理相關問題，包括調整航班以盡量降低對旅客的影響。

日本最大航司全日空控股（ANA Holdings）周六取消了65個航班，並警告周日航班可能會進一步受到影響。

ANA及其子公司如樂桃航空（Peach Aviation）是日本運營A320飛機最多的航司。其競爭對手日本航空（JAL）機隊以波音為主，並不運營A320。據日本公共廣播公司NHK報道，全日本共有95個航班被取消。

全球共有約11,300架單通道飛機在服役，其中6440架為核心型號A320。此次修復主要是將軟件恢復到早期版本，盡管相對簡單，但必須完成後飛機才能復飛。

消息人士稱10月事故觸發召回

業內消息人士稱，召回源於10月30日捷藍航空（JetBlue）一班從墨西哥坎昆飛往美國紐瓦克的航班出現急劇下降，造成多名乘客受傷，該事件促使空客啟動此輪召回。

澳航旗下廉價航空公司捷星（Jet star）表示部分航班將受召回影響。澳大利亞廣播公司（ABC）報道墨爾本機場出現嚴重延誤。

韓國韓亞航空稱其僅17架飛機被召回影響，預計航班計劃不會出現重大混亂。其競爭對手大韓航空表示正努力讓旗下10架飛機重新投入運營。

韓國國土交通部稱，國內42架飛機的軟件升級預計將在周日早晨完成。

香港廉價航空公司香港快運（HK Express）表示已對其超過一半受影響飛機進行了升級，航班運營已恢復正常。

全球最大的A320運營商美國航空（American Airlines）表示，其480架A320系列飛機中有340架需要修復，大部分預計將在周六完成。

美國航空、達美航空（, Delta Air Lines）、捷藍航空和聯合航空（United Airlines）是全球十大A320系列飛機運營商之一。

德國漢莎航空（Lufthansa）、英國易捷航空（easyJet）等其他航司也表示將進行修復。

哥倫比亞航司阿維安卡（Avianca）稱召回影響其70%以上的機隊，導致該公司暫停銷售12月8日之前的機票。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德聞 (路透社)