空射雄三飛彈首度發射 張誠曝：具美國欠缺的不對稱戰力

中科院由雄風三型衍生研發的空射型反艦飛彈，日前由經國號戰機首度發射測試的消息曝光。對此，前中科院雄風三型反艦飛彈總工程師張誠認為，空射型雄三飛彈具備不對稱戰力，我國應該堅持量產，並持續升級。

F-CK-1A MLU戰機在翼下掛載2枚空射雄三測試彈。(圖/讀者提供)

張誠近日在臉書貼文表示，最近代號「雄鷙專案」，由F-CK-1A MLU型經國號戰機掛載的空射型雄三飛彈進行發射測評曝光，讓身為前雄三總工程師的他感到無比興奮。他指出，經過桃園市經濟發展局長的歷練，他更看到這是一場關於國家戰略與產業生存的賽局。此時，大家應看懂歷史，才能更掌握未來。

張誠首先談到命運的對比。為何空射型雄二飛彈「生不逢時」，空射型雄三飛彈卻「不可替代」？同為國造空射反艦飛彈，兩者的命運卻截然不同：

一、空射型雄二的遺憾（替代性）：當年中科院研發出空射型雄二飛彈（總工程師是他軍校的同期同學），卻碰上載台（A-3型雷鳴號攻擊機）計畫取消，加上美國同意出售F-16A/B型戰機與AGM-84型魚叉空射反艦飛彈。對當時的時空環境而言，有了成熟的美製魚叉飛彈，國造雄二飛彈就成了「可被替代」的選項，最終黯然退出舞台。

二、空射雄三的崛起（獨特性）：雄三飛彈擁有美軍現役裝備也缺乏的「超音速」能力。魚叉飛彈是次音速，容易被攔截；雄三飛彈能以2.5馬赫突防。這種「美方給不了的不對稱戰力」，讓空射型雄三飛彈具備了不可替代的戰術價值，這是它能走向量產、擔任戰備的關鍵。

中科院曾研發成功空射雄二飛彈，但並未量產；圖為艦射雄二飛彈。(圖/國防部)

接著張誠提到籌碼的因果。空射型雄三飛彈的研發成功，正是促成美方不得不考慮出售AGM-158型聯合空對地距外飛彈（JASSM）的關鍵籌碼。邏輯很簡單：

一、台灣證明了實力：空射型雄三飛彈證明台灣已經具備將「重型飛彈」整合到戰機上，並進行長程投射的硬體能力。此外，中科院曝光的模型顯示，台灣在「匿蹤氣動力」與「吸波塗料」上已具備潛力。

二、美方的戰略選擇：如果美方繼續拒售AGM-158型飛彈，台灣為了發揮戰力，勢必會傾舉國之力，發展「獨立於美軍體系之外」的長程指管與目獲系統。

三、結果：這就是國防自主的硬道理，為了避免台灣「完全脫離掌控」，並將台灣納入美軍的協同作戰體系（GPS、Link16），美方才會有意願釋出AGM-158型飛彈。

空射雄三測試彈由空軍第1聯隊的F-CK-1A MLU戰機掛載進行試飛。(圖/讀者提供)

張誠也認為，切莫重演歷史遺憾。當年因為有了魚叉飛彈，空射型雄二飛彈停止量產，導致相關供應鏈與技術累積出現斷層。這個歷史教訓，絕不能在空射型雄三飛彈重演！即便未來我國順利買到了AGM-158型飛彈，絕不能因此停止空射型雄三飛彈的量產與升級。

張誠最後強調，「國防引領產業、產業支持國防」的正向循環：

一、國防引領產業：堅持量產空射型雄三飛彈，能將高規格的航太、精密加工訂單留在台灣，帶動國內供應鏈技術升級。

二、產業支持國防：台灣擁有世界頂尖的ICT與AI實力，特別是桃園完整的資通訊聚落。應利用這些優勢，強化飛彈的AI辨識能力，並建立屬於台灣自主的 T-Dome（防禦蒼穹）指管系統。

張誠認為，空射型雄三飛彈不只是1枚飛彈，更是台灣產業實力的展現。

