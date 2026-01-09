「空山祭」一週四天開展熱度不減 破萬人潮破百萬票房

▲龍崎光節：空山祭-1

【記者 劉秋菊／台南 報導】第七屆「龍崎光節：空山祭」於開展第二週適逢元旦假期，即使低溫來襲，仍吸引大批民眾走進龍崎，累計觀展人次(截至昨日)已突破16,335人，票房有望在本週末突破1,500,000元，山林夜色在光影與人潮交織中持續發熱，為新年揭開熱鬧序幕。

▲龍崎光節：空山祭-2

今年除了維持往年的文衡殿—虎形山會場每日接駁服務外，更首次推出限定1/10、1/24、2/14、2/28（皆為週六）發車，班次為17:00、18:00、19:00的「關廟線」接駁專車，民眾可於山西宮站（京城銀行關廟分行前公車站牌）及關廟轉運站搭乘接駁車前往空山祭。文化局指出，關廟素有豐富的在地文化、生態景觀與美食特色，民眾可在觀展前後順路造訪，如山西宮周邊步行景點、具農村生活彩繪的北寮老街彩繪村，以及適合散策休憩的大潭埤旺萊公園等，均適合規劃展前、展後的輕旅行，深度認識在地魅力。希望藉由交通動線串聯龍崎與關廟，讓民眾在欣賞山林藝術的行程中，也能順道探索關廟的人文風景與在地特色。

廣告 廣告

最具標誌性的空山祭提燈，也在連假期間成為民眾夜遊山林的重要陪伴。今年推出的「水晶花提燈」為全臺首款可手動開合的互動式提燈，晶透材質呼應展場光影作品，透過旋轉與開闔，讓光線隨行走節奏自然流動。提燈採用單一可回收材質製作，並以免費循環借用方式提供民眾體驗。文化局呼籲民眾共同遵守借用規範，於離場時歸還提燈，讓這份光影能持續被更多人共享，在安心、有序的環境中，一起愉快地提燈賞燈、感受空山祭的夜間風景。

▲龍崎光節：空山祭-3

展區中驚喜設置的祈願亭成為不少民眾駐足停留的溫柔角落，民眾紛紛留下祝福與回饋，形容今年展覽氛圍格外「可愛又療癒」，特別是上架即完售的「無限卡」套組引發高度關注，搭配的原創角色周邊「山寶」、「光妮」鑰匙包詢問度持續升高，現已於空山祭現場獨家販售、限量供應。

除了靜態展覽，虎形山公園泡茶區也將於1月18日、1月25日、2月13日及2月14日推出四場限定夜間演出。從結合科技聲光的電子實驗演出、充滿島嶼律動的派對現場，到集結校園與獨立樂團的青春舞台，以及情人節夜晚的溫柔療癒音樂，讓山林夜色在不同風格中展現多層次樣貌。

文化局表示，本屆空山祭調整為每週四至週日開展，一週四天的展期節奏，除兼顧觀展品質，也希望讓山林在非展期時段保有休息空間，維持在地居民原有的生活步調。特別提醒民眾，除夕及每週一至週三為休展日，請留意避免撲空；農曆初一、初二則正常開展，歡迎走春順遊龍崎，在新年裡感受山林、光影與生活交織而成的空山風景。(照片文化局提供)