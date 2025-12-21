空巢期後，戀愛才真正開始！新居不留孩子房間、與老公牽手約會…她60後擁抱「華麗老年」





從2007年第一本親子書《媽媽是最初的老師》，到甫出版的《隔代不隔愛》，作家蔡穎卿的角色，已從媽媽晉升為「祖輩」。

儘管即將跨入60後，她對多數同齡人諱莫如深的「老」字卻坦蕩面對，直言：「老，很好。」因為經過時間洗鍊，心裡不再有無謂恐懼，對自己的認定、與人的相處，都有了老成的質地，如同陳年起司，每多一天的熟成，都是前進美好味道。

「老」其實是從容了、穩重了

當我們還爭論著要用「輕熟」、「大齡」等不同詞彙，來定義「老」的時候，蔡穎卿坦言不諱地承認，與其用這些花俏字眼，「老，反而比很多的語詞更踏實一點。」

因為老，意味著舉措從容了，心態穩重了，結交的是經過生命歷練揀選的朋友，終於可以打扮成年輕時嚮往的端莊成熟，做自己想做的事情。

蔡穎卿笑說，自己從年輕起，就是個心思很多的人，但因為看重媽媽這份天職，所以從兩個女兒出生到離家的21年間，即使想方設法在生活的空隙裡實現夢想，「但真正沒有一絲慚愧去過生活，還是等到小女兒上大學。」

不怕空巢期，反倒求之不得

所以許多父母害怕的空巢期，她反倒求之不得。在女兒上大學之後，她和先生Eric設計新居時，就完全沒把孩子放在心裡，「我覺得一個家不用空下一個房間、兩個房間等孩子回來。」她說也許是自私，卻認為孩子的獨立人格取決於父母，「假如不放手，他們也不會是完整個體。」

廣告 廣告

因此多年來的親子教養工作，對象不只是孩子，也是希望大人們可以裝備好自己。蔡穎卿提醒，即使年長了，自己的學習也不能斷，「一個人很認真的時候，心相對就比較安定。」

圓夢，別把退休金弄不見就好

其次，是不要畏懼追夢。蔡穎卿說，每個人年輕時都會有想做的事情，若只是當成一個夢想處理，此生似乎就只能徘徊在夢與現實間，「其實人好像也不用多勇敢，就可以去實現年輕時候的夢想。」

她笑說，如果曾經想做什麼事，有一天退休了，「為什麼不能？就去嘛！2個月也是一個夢想，半年也是一個夢想，只要別做把自己的退休金弄不見的夢想就好了。」

像是她在工作室接觸許多小朋友，與先生Eric常會拿孩子的曲譜來練琴，「老了學東西比較慢，但相對我們的基礎比較好，有些很快的曲子，你負責左手、我負責右手，兩人兩手接力，這也是生活裡很棒的事情。」

▲蔡穎卿覺得，年老的生活鍛鍊，包含如何持續把我認為很美好的生活過下去。（圖／Eric攝影、蔡穎卿提供）

日常的美感，攸關過得好不好

正因不斷地修養與學習，讓「老」成了年資的積極意義。「我覺得年老的生活鍛鍊，包含如何持續把我認為很美好的生活過下去。」蔡穎卿認為，日常的美感，是攸關老年生活過得好不好的紐帶，「人老了，很多地方就遲鈍了，如果沒有很漂亮的生活，就是一種老態。」

她解釋，所謂的「漂亮」並非豪奢，而是將空間好好打掃、布置、維持，至今她仍習慣在夜晚點燃燭光，即使是剩菜也能透過擺盤變化出新意，「這部分的能力，我希望自己一直能持續下去。」這是她心中「華麗的老年」，也是她與Eric想給孩子最大的禮物——「讓他們放心」。

空巢期後，戀愛才真正開始

她在《兩個人的餐桌，兩個人的家》裡，便書寫了從新婚到孩子離家後重新開展的兩人生活，原以為落寞的空巢期，在她卻是重溫舊夢與情懷。「像我們這年齡的夫妻，最開心的是過去未必有這麼長的時間獨處，但是孩子長大、出門了，這個戀愛才真的開始。」

他們會搭著公車來場小旅行，或是特意從日常生活裡找出時間外出共餐，這些雖不是好萊塢式的轟烈愛情，卻是涓滴永續的確幸。

蔡穎卿說，無論婚姻裡培養出來的是生活情感、革命情感或最好的友誼，都會在50歲之後開始回收，而最可貴的，莫過於兩人能共同擁有這份資產，並同時前進。

「我非常不喜歡別人教育我：不要怕老。」皺紋、白髮、鬆垮，「那些事情一點都不是假的，但人不一定要那麼眷戀生命樣貌的年紀。」因為，每個人的生命都經歷過青春年華，「那樣就好啦！為什麼要一頭去追？是害怕，才讓我們心裡一片空白。」

青春既已留不住，何妨優雅的老去，她說：「真正的老，相對心情穩定很多，這個景況如果自己要拋棄，太可惜了！」

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天





更多幸福熟齡文章

92歲老父當街被帶走、70筆土地恐遭轉走！比韓劇更真實的家產戰：你以為「意定監護」就夠了嗎

睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命

她40歲後暴肥，連XL衣服都緊繃…「超商111飲食法」半年瘦7kg、體脂降8%，三餐菜單公開



