空巴全球緊急召回A320 我民航局調查：國籍航空三分之二受影響

台灣虎航機隊全都使用A320系列，確定受到波及。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕歐洲航空製造商空中巴士(Airbus) 週五(28日)宣布，將立即對6000架A320系列客機進行修復，是史上最大規模召回。我交通部民航局今天上午緊急說明，經清查，目前國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響。這也等於，約三分之二的航機有受到波及。

民航局已要求業者，因檢修而採取航班調度時，應立即通知旅客，並妥善維護旅客權益。民航局表示，今天(29日)凌晨接獲歐盟民航局(EASA)發布的緊急適航指令後，立即通知擁有此機型的國籍航空業者。

民航局並要求具有該機型的航空公司，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依據指令要求，明天(30日)上午8時前適航指令生效前完成檢修，同時提醒組員若遇飛操系統故障，注意緊急應變程序。

空中巴士這次緊急召回大量A320系列的飛機修復，主要是將飛控系統軟體恢復到較早版本，因太陽閃焰恐會破壞飛行控制系統運作所需的關鍵數據，而這次大規模召回涵蓋全球超過一半的A320機隊。

