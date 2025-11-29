空巴召修令波及 台灣虎航30日8架次日韓班機延後飛

（中央社記者黃巧雯台北29日電）空中巴士公司（Airbus）28日宣布召修A320系列之中的6000架客機，台灣虎航也受波及，今天在官網公告，明天有8架次日本、韓國班機延後。

交通部民航局透過訊息表示，凌晨接獲歐洲聯盟航空安全總署（EASA）發布的緊急適航指令後，立即通知並要求擁有這機型的國籍航空業者，立即依指令檢查與後續檢修，且在明天上午8時適航指令生效前完成檢修。

台灣虎航今天在官網公告，依據EASA發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，明天部分航班延後，包括IT-632 台中前往濟州島、IT-671 濟州島前往高雄、IT-256/IT-257 桃園往返秋田、IT-214/IT-215 桃園往返岡山、IT-210/IT-211 桃園往返大阪關西。

廣告 廣告

台灣虎航表示，建議旅客可多加利用官網航班動態功能，查詢瞭解最新航班異動資訊，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。

台灣虎航稍早指出，根據空巴適航指令，第一時間即時完成必要設備及系統更新，後續將盡速安排航機執行軟體更新到空巴提示版本，預期將有航班調整因應，將同步通知受影響旅客。

中華航空說，持續關注原廠指令，不影響航班運作，部份航機將配合相關軟體更新；長榮航空表示，將啟動並完成相關作業，航班運作正常，不受影響；星宇航空說，不影響旗下A321neo飛機運作。（編輯：林恕暉）1141129