空巴召修衝擊日本國內線！全日空取消 95 航班 1.32 萬旅客受影響

日本全日航空（ANA）A320 機型飛機受到全面召回影響，已取消日本國內線 95 個航班，預估影響約 1 萬 3200 名旅客。 圖：翻攝自TRAICY（トライシー）Ｘ

[Newtalk新聞] 空中巴士（Airbus） 28 日宣布對 A320 系列共 6000 架客機進行召修，日本全日空（ANA）也因應歐洲聯盟航空安全總署（EASA）發布的緊急適航指令，取消大量航班。截至今日上午 11 時，全日空已取消日本國內線 95 個航班，預估影響約 1 萬 3200 名旅客。

日本放送協會（NHK）及《日本經濟新聞》報導，全日空指出，旗下 A320 與 A321 系列共 34 架飛機必須更新軟體，每架作業時間約為 4 小時，目前正在逐架進行。全日空並表示，視更新進度，明日以後的部分航班也可能取消。該公司呼籲旅客上官網查詢最新航班資訊，並就航班延誤與取消致歉。

ANA 旗下的樂桃航空（Peach Aviation）也有相同機型。樂桃航空表示，已依 EASA 與空巴指示完成更新作業，預計不會取消航班，但因調度因素部分航班可能延誤。日本航空（JAL）未持有此次召修機型，因此未受影響。

受召修影響，東京羽田機場今早出現大批旅客在櫃檯前排隊，等待後續處理。《路透社》指出，這次召修可能是空巴成立 55 年來最大規模的召回事件。根據空巴通知文件，召修主要為將系統軟體回復至較早版本，技術上並不複雜，但必須於飛機重新執飛前完成。

《韓聯社》報導，韓國共有 42 架 A320 系列客機列入此次召修名單，但因更新作業可在駕駛艙內於 1 小時內完成，且無需硬體更換，預計不會造成韓國航班大亂。韓國國土交通部已要求航空公司立即執行相關措施，並表示被召回機隊已有約半數完成更新，最晚將於明天上午全部完成。釜山航空已完成所有 11 架更新作業、正常運作，其他航空公司也預估今日內完成更新，不致造成營運中斷。

