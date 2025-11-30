空巴召修 民航局：國籍航空完成軟體回覆

▲飛機製造商空中巴士（Airbus）宣布，全球逾6000架A320系列客機必須回復稍早軟體版本，民航局今（30）日表示，國籍航空公司線上航機均已於上午7時前，依緊急適航指令完成軟體回復，除虎航依昨日公告調整，其他業者今日航班正常，不受影響。（示意圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 飛機製造商空中巴士（Airbus）宣布，全球逾6000架A320系列客機必須回復稍早軟體版本，以避免太陽閃焰可能影響飛行操控系統。民航局也立即通知擁有此機型的國籍航空業者，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並在今（30）日表示，國籍航空公司線上航機，均已於上午7時前，依緊急適航指令完成軟體回復，而且今日除虎航依昨日公告調整，其他業者航班正常，不受影響。

外媒報導，捷藍航空（JetBlue Airways）一架A320客機上月底自墨西哥度假勝地坎昆，飛往紐澤西紐華克機場時，突然急遽下降，導致多名乘客受傷。事後調查發現太陽閃焰可能破壞機上系統，空巴決定全數召回，把機上軟體回復稍早版本。

民航局昨日接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，立即通知擁有此機型的國籍航空業者，並要求具有該機型之航空公司，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依據指令要求，於今日上午8點適航指令生效前完成檢修，同時提醒組員若遇飛操系統故障，注意緊急應變程序。

民航局今日也有最新說明，國籍航空公司線上航機，均已於今日上午7時前，依緊急適航指令完成軟體回復。同時，今日除虎航依昨日公告調整，其他業者航班正常，不受影響。

