空巴召修6千架客機 全球航班大亂

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）28日宣布，其A320系列客機因飛行控制軟體易受「太陽閃焰」影響，須緊急召修約6000架，影響全球逾半A320機隊。日澳等亞洲多國的航班因此大亂，而美國適逢感恩節假期，旅客亦會受到航班延誤或取消影響。

交通部民航局29日凌晨接獲歐盟民航局發布緊急適航指令，立即通知有A320系列機型的國籍航空業者應依指令檢查與後續檢修，並要求30日上午8時前完成檢修，也提醒組員若遇系統故障，注意緊急應變程序。若因檢修調度航班時，業者應立即通知旅客，妥善維護旅客權益。

據統計，國籍航空業者共有67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響。國籍航空華航、長榮及星宇均表示運作不受影響，但台灣虎航表示，將盡速安排航機執行軟體更新，航班以延後代替取消，減少旅客不便，30日延後包括IT-632台中前往濟州島、IT-671濟州島前往高雄、IT-256/IT-257桃園往返秋田、IT-214/IT-215桃園往返岡山、IT-210/IT-211桃園往返大阪關西。

這是空巴成立55年來最大規模召修事件之一。全球逾350家航空使用A320系列客機，而當召修公告發布時，約有3000架A320正在空中飛行。就在數周前，A320才剛超越波音737，成為全球交付量最高的機型。

空巴聲明說，對最近一起涉及A320事件的分析顯示，太陽閃焰（solar flares）可能導致飛行控制系統運行所依賴的關鍵數據損壞。太陽閃焰釋出大量的輻射，會影響地球電離層，擾亂無線通訊。

聲明所指的事件是，美國捷藍航空一架A320型客機10月30日在飛行途中高度驟降，導致多名乘客受傷。該班機從墨西哥飛往美國紐澤西州，後來備降在佛州坦帕國際機場。

據法媒報導，對於大多數A320系列客機，將軟體恢復到不受太陽閃焰影響的舊版本，只需要「數小時」。但大約1000架客機還需進行硬體更換，預計相關操作將持續數周。

美利堅航空是全球最大A320系列用戶。該航空稱，召修事件影響其旗下209架客機，而預計絕大多數軟體更新會在29日完成。

日本全日空（ANA）則表示，其旗下空巴A320與A321共34架飛機必須更新軟體，因此29日共取消95班國內航班，影響約1.32萬名乘客。大陸、印度也是A320系列的大戶。