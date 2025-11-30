空巴召修A320客機 民航局：國籍航空均完成軟體回復

空中巴士公司於28日宣布召回檢修A320系列客機，影響到我國部分國籍航空的航班，其中虎航為了配合檢修調整部分航班因應，今（30）天一早桃園機場有旅客表示接獲「航班延後」通知，行程受到些微影響。

民航局回應，國籍航空公司的線上航機都已在早上7點前，依「緊急適航指令」完成軟體回復，今日除虎航之外，其餘業者航班均正常不受影響。

桃園／綜合報導 責任編輯／蔡尚晉

