空巴召修A320系列客機！台灣虎航多班延後 華航.長榮航班未受影響
[Newtalk新聞] 空中巴士（Airbus）宣布召修 A320 系列機隊，全球約 6000 架客機受影響，由於歐盟航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」（AD 2025-0268-E），台灣虎航也受到波及，今（30）日多個日本、韓國航線班機因此延後。
台灣虎航在官網公告表示，部分航班需因應指令調整，包括 IT-632（台中－濟州）、IT-671（濟州－高雄）、IT-256/257（桃園往返秋田）、IT-214/215（桃園往返岡山），以及 IT-210/211（桃園往返大阪關西）等班次，建議旅客多利用官網航班動態查詢最新變動，實際起降仍以各機場公布為準，並提醒旅客留意天候因素可能造成額外調整。
其他航空公司方面，中華航空表示持續關注原廠指令，並不影響航班運作，僅部分航機將配合進行相關軟體更新；長榮航空也回應已啟動必要程序，航班營運正常、不受影響；星宇航空則強調旗下 A321neo 飛機均不受此次召修事件波及。
