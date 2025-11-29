空巴召回！國籍航空67架2/3受影響 虎航、華航遭波及

台灣虎航A320客機在這一波召回名單中，業者將調整航班因應。資料照，台灣虎航提供



歐洲空中巴士（Airbus）週五（11/28）宣布召回6000架A320系列客機進行檢修，數量佔全球A320機隊一半以上。我國民航局清查，國籍航空有67架A320、A321客機，有三分之一不受影響，亦即三分之二遭波及，包括華航、虎航班機，預期將調整航班因應。

根據路透社取得的召修通告，空巴從最新一起的A320客機飛行狀況發現，太陽閃焰可能破壞對飛行控制運作至關重要的資料。空巴宣告全球6000架A320系列客機立即啟動軟體修復作業，日本全日空（ANA）今天（11/29）宣布取消65架次航班，約影響9400名旅客，多地機場大亂。

廣告 廣告

我國民航局表示，已通知擁有此機型的國籍航空業者，並要求具有該機型的航空公司立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依據指令要求，於明天上午8時前適航指令生效前完成檢修，同時提醒組員若遇飛操系統故障，注意緊急應變程序。

民航局強調，經清查，目前國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響。

台灣虎航表示，依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，全球所有A320系列機隊的空中巴士航機軟體問題皆受影響，台灣虎航也受到波及。

台灣虎航將旅客及飛航安全列為第一優先，向來根據空中巴士的適航指令，第一時間即時完成必要設備及系統之更新。後續將盡速安排航機執行軟體更新到空中巴士提示之版本，預期也將有航班調整因應，並同步通知受影響的旅客。

華航指出，持續關注原廠指令，航班不受影響，也將配合相關軟體更新，建議旅客利用華航網站、Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態。

更多太報報導

國軍加薪不「普加」聚焦高風險艱難任務 無人機部隊增列戰鬥加給

受空巴召回A320客機衝擊 全日空今日取消65班次

衝擊全球航運！空巴史上最大規模召回6000架A320客機