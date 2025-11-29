空巴召回6000架A320系列維修 民航局要求國籍航空明上午8時前完成檢修
華航、長榮、星宇不影響航班運作 台灣虎航將有航班調整因應
空中巴士（Airbus）公司28日表示，他們正要求全球廣泛使用的A320系列客機中的6000架立即進行維修。這項大規模召回恐影響全球超過一半的A320機隊，影響範圍遍及世界各地。對此，民航局今天要求國籍航空業者，於明天上午8時前完成檢修，經清查國籍航空業者有67架A320、A321航機，三分之一不受影響。
路透社指出，這恐是空巴成立55年史上最大規模召回事件。空巴向全球350多家營運商發布通知之際，約有3000架A320系列客機正在空中飛行。就在召回令下達前幾周，A320才剛超越波音737，成為全球交付量最高的機型。
根據路透社所掌握到的空巴通知文件，召回維修措施主要是將相關系統的軟體恢復到較早版本，技術上相對簡單，但必須在飛機重新投入航班前完成。
民航局透過文字訊息表示，今天凌晨接獲歐盟航空安全總署（EASA）發布的緊急適航指令後，立即通知擁有此機型的國籍航空業者，並要求具有該機型航空公司，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依據指令要求，在明天上午8時適航指令生效前完成檢修。
經清查，目前國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響。
民航局指出，除了提醒組員若遇飛操系統故障，注意緊急應變程序外，已要求業者，因檢修而採取航班調度時，應立即通知旅客，並妥善維護旅客權益。
對此，台灣虎航表示，將盡速安排航機執行軟體更新到空中巴士提示版本，預期將有航班調整因應，將同步通知受影響的旅客。
中華航空說，航班運作不受影響，部分航機也將配合相關軟體更新，以提供旅客安心舒適的旅程。
長榮航空指出，將啟動並完成相關作業，航班運作正常，不受影響。
星宇航空也說明，旗下A321neo飛機運作皆不受影響。
美國、南美洲、歐洲、印度及紐西蘭等各地多家航空公司均示警，這次維修可能導致航班延誤或取消。
全球最大的A320用戶美國航空（American Airlines）表示，旗下480架A320系列飛機裡約340架需進行維修，大部分作業預計在29日前完成，每架飛機約需2小時。
目前全球營運中的A320系列客機共計約1萬1300架，其中包括6440架核心款A320機型。全球前10大A320系列用戶有4家為美國的航空公司，分別為美國航空、達美航空（Delta Air Lines）、捷藍航空（JetBlue）與聯合航空（United Airlines）；但中國、歐洲與印度的航空公司同樣是A320系列的大戶。
空巴表示，近期一宗飛航事件顯示，太陽閃焰（solar flares）可能會讓飛控系統運作所需的關鍵資料遭到破壞。這次召回維修將把相關軟體回復到舊版。
業界人士指出，10月30日捷藍航空一架從墨西哥往美國紐澤西州的航班，期間突然發生高度驟降造成數名乘客受傷，導致空巴決定啟動大規模召回。
法新社報導，多間航空公司28日宣布，因為飛機製造商空中巴士示警，多達6000架正在服役的A320系列客機可能需要升級，導致航班延誤或取消。法國與日本等地已出現航班取消的案例。
法國航空（Air France）28日取消35個航班，而哥倫比亞航空公司（Avianca）則表示，旗下機隊70%受到空巴軟體技術問題影響。
日本放送協會（NHK）報導，日本全日空（ANA）當地時間29日也宣布，旗下擁有的空巴A320與A321共34架飛機必須更新軟體，因此取消部分航班。
截至東京當地時間29日上午7時45分前，全日空已決定取消29日日本國內線65個航班，預計影響約9400名旅客。而且30日以後，也可能視狀況而取消航班。
至於日本航空（Japan Airlines）因沒有A320系列機型而未受影響。
其他人也在看
女兒養超過10年長相差很多 DNA鑑定揭真相「老婆討客兄」
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 台南一名男子阿坤（化名）與妻子小珍（化名）結婚後育有2名女兒，但隨著2個女兒長大，阿坤卻發現小女兒的個性、長相等與他完全不像、甚至沒有絲毫家人有的相關特徵，於是採集毛髮進行DNA鑑定，結果赫然發現，他養了超過10年的女兒竟是妻子與外遇對象所生，阿坤告上法院後，經台南地院審理，決判小珍須賠90萬元，全案仍可上訴。 判決...匯流新聞網 ・ 2 小時前
包括台灣！ 空巴史上最大規模「緊急召回6千架A320客機」
飛機製造商空中巴士（Airbus）28日緊急宣布，將召回全球各地、總數量超過6000架的A320系列飛機，進行緊急維修，召回範圍包括台灣，全球空中交通恐陷嚴重混亂。 空中巴士表示，這次召回主要是中廣新聞網 ・ 3 小時前
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 3 小時前
大槻真希上海開唱「被熄燈」下台！濱崎步演唱會也喊卡 粉絲傻眼
昨（28）日，上海舉辦的萬代南夢宮嘉年華2025，原本安排由日本歌手大槻真希壓軸演出，不料，當她演唱動漫《海賊王》片尾曲〈memories〉時，舞台忽然熄燈、螢幕與音響也被關閉。接著2名工作人員上台，拿走她的麥克風並將她帶離舞台，隨後主辦方宣佈「本次演出結束」，讓現場觀眾也感到十分錯愕。資深媒體人矢板明夫分析，這顯示中國政府透過刁難日本藝人的演出，向日本政府施加壓力。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
盜台南市長黃偉哲大頭貼！假傳「停班停課」女高中生觸1罪…不罰原因曝
今年強颱「樺加沙」逼近，台南李姓女高中生竟盜用台南市長黃偉哲大頭貼到社群「Threads」發文「台南明天 放！」的假訊息，隨即被網友識破，告誡後刪文，但行為已觸犯社會秩序維護法，遭依法送辦。法官考量，李女出於「玩笑」及「希望放假心態」而發布，但該貼文並無造成閱聽者因此受到不實資訊誤導，達到影響公共安寧的程度，因此，審理後諭知不罰。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
空巴大規模召修6000架A320 全球航空交通恐大亂
路透社報導，歐洲空中巴士公司(Airbus)27日宣布，正下令立即修理其廣泛使用的6,000架A320系列飛機，此次大規模召回影響了全球超過一半的A320機隊，可能在美國一年中最繁忙的旅行週末造成混亂，並引發全球性的航班中斷。 這恐怕是空巴55年歷史上規模最大的召回之一，而就在幾週前，A320剛剛超越波音737(Boeing 737)，成為交付量最大的機型。空巴向超過350家該機型業者發布召回公告時，約有3,000架A320系列飛機正在空中飛行。 空巴在評估了美國廉航捷藍航空(JetBlue)10月一架航班上的技術故障後，指示其客戶採取「立即性預防措施」。 路透社看到的航空公司召回公告顯示，此次召回主要涉及將軟體恢復到早期版本，操作相對簡單，但必須在飛機重新飛行前完成，飛機只能被調往維修中心。 法新社報導，多家航空公司28日宣布航班延誤或取消。法國航空(Air France)28日取消了35架航班，哥倫比亞航空(Avianca)表示，其70%的機隊受到了這家歐洲飛機製造商軟體技術問題的影響。 (編輯:柳向華)中央廣播電台 ・ 5 小時前
6千架空巴A320系列「緊急召回」！全球逾一半機隊受影響
據《路透社》報導，空中巴士透露，1起近月發生的飛行事故顯示，太陽閃焰（Solar flare）可能會破壞飛控系統運作所需的關鍵資料。業界人士指出，觸發調查及召回行動的案例，是1架美國低成本航空公司「捷藍航空」（JetBlue），自墨西哥坎昆（Cancun）飛往美國紐澤西州紐華克（N...CTWANT ・ 3 小時前
出國注意！空巴「這理由」急召6千架飛機檢修 台灣恐受影響
即時中心／林耿郁報導飛機製造巨頭空中巴士公司，28日緊急宣布，將召回超過6千架的A320系列飛機緊急維修，理由是「太陽閃焰」可能對控制系統造成嚴重干擾；包括台灣在內，全球空中交通恐陷嚴重混亂。民視 ・ 1 小時前
空巴史上最大召回 急修6000架A320系列影響全球
（中央社巴黎29日綜合外電報導）空中巴士（Airbus）公司28日表示，他們正要求全球廣泛使用的A320系列客機中的6000架立即進行維修。這項大規模召回恐影響全球超過一半的A320機隊，影響範圍遍及世界各地。中央社 ・ 2 小時前
香港大火已128人死亡、200人狀況不明 維修工程涉貪8人遭拘捕｜不斷更新
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，截至目前，已有128人死亡，仍約有200人狀況未明。這場大火主要肇因指向維修工程，香港廉政公署宣布，已就宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，28日在多區先後拘捕8人，包括工程顧問、棚架工程分包商及中間人。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
福八首顆衛星齊柏林升空 齊廷洹：父親從更高視角守護台灣
（中央社記者趙敏雅台北29日電）福衛八號首顆衛星「齊柏林」在台灣時間今天凌晨搭乘SpaceX火箭自美國順利升空。齊柏林之子齊廷洹表示，「齊柏林」不只是一個名字、一個人，而是代表一種台灣精神，如今這顆衛星正代替父親，從更高的視角守護台灣。中央社 ・ 6 小時前
中油提高2緩漲門檻 油價漲幅擴大
未來油價漲幅要擴大了！中油不堪營運虧損，28日宣布從12月起，現行浮動油價機制內兩道緩漲門檻提高，一是原本95無鉛牌價30元即緩漲門檻，拉高到32.5元才啟動。其次「亞鄰最低價」比價時，要先扣掉鄰國補貼金額。新制實施後，如果拿以哈戰爭時期為例，汽柴油每公升累計將會多漲近3元，非同小可。中時新聞網 ・ 8 小時前
台肥公告人事異動「吳音寧不再擔任董事」：她本人婉拒
前北農總經理、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，本月初被傳將出任年薪千萬的台灣肥料公司（台肥）董事長，引發酬庸質疑聲浪，後台肥宣布她出任董事，今（28）日台肥再突然公告，吳音寧不再擔任董事。中天新聞網 ・ 17 小時前
OK超商轉型拚業績提升 明年1月停止蝦皮國內寄取件
（中央社記者何秀玲台北28日電）OK超商啟動轉型計畫，將針對門市進行汰弱扶強，並反駁先前倒閉潮傳聞；同時，OK官網也宣布，明年1月起停止蝦皮購物國內包裹寄取件服務，蝦皮跨境包裹取件仍維持合作。中央社 ・ 18 小時前
受空巴召回A320客機衝擊 全日空今日取消65班次
歐洲空中巴士（Airbus）週五（11/28）宣布立刻召回6000架A320系列客機進行檢修後，日本全日空（ANA）航空公司今日（11/29）宣布取消65架次航班。太報 ・ 2 小時前
國際盤勢／12月降息機率飆至8成！美期貨盤穩中帶漲 日經重返5萬點
美國股市週四（27）日因適逢感恩節全面休市，債市同步停市，市場交投進入短暫冷靜期，週五（28）日則將提前3小時收盤，進入俗稱「黑色星期五」的節日消費高峰時段。雖然現貨市場靜止，但期貨盤仍維持溫和波動，小那斯達克期貨報25,301點、小S&P期貨持平在6,828點、小道瓊期貨微跌14點至47,476點，顯示市場氣氛穩健，投資人等待假期後新一輪行情啟動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 3 小時前