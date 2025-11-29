空巴召回6000架A320 修復飛控系統

記者施欣妤／綜合報導

歐洲航太巨擘空中巴士（Airbus）集團28日宣布，召回全球6000架A320系列客機進行軟體修復，恐涵蓋全球超過半數A320機隊，影響範圍廣泛，也成為空巴成立以來最大規模召回事件。

空巴表示，近期一宗飛航事件顯示，太陽閃焰可能讓飛控系統運作所需的關鍵資料遭到破壞，因此將召回受影響客機，把相關軟體回復到舊版。目前全球營運中的A320系列客機約有1萬1300架，約半數將被召回。不過，航空業人士指出，本次召回維修技術門檻不高，部分飛機只需要約2小時便可完成，但部分機型需要更換零件。

目前全球前10大A320用戶，有4家為美國的航空公司，包含美國航空、達美航空、捷藍航空與聯合航空等。消息傳出後，美國、南美、歐洲、印度與日本等地航空公司，均呼籲民眾出發前確認航班動態。我交通部民航局29日要求各航空公司，30日上午8時前完成檢修，經查國籍航空有67架A320、A321航機，約3分之1不受影響。

10月30日捷藍航空一架A320從墨西哥起飛後，飛行途中發生高度驟降，最後緊急降落在美國佛羅里達州，造成15名乘客受傷，美國聯邦航空總署（FAA）隨即展開調查。

空巴集團大規模召回A320，進行軟體維修工作。圖為捷藍航空A320客機。（達志影像／歐新社資料照片）