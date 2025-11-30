空巴召回A320系列客機 台灣虎航「8航班」延後、華航不受影響

空中巴士公司（Airbus）28日宣布大規模召回A320系列客機。歐洲航空安全局（EASA）也發布「緊急適航指令通報」，要求針對空中巴士A320系列客機因應機上其中一套電腦在軟體更新後出現的潛在風險，採取相關措施。



對此，台灣虎航公告，依據EASA發布的「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，今（30）日部分航班將延後，包含IT-632 台中飛往濟州島、IT-671 濟州島飛往高雄、IT-256／IT-257 桃園往返秋田、IT-214／IT-215 桃園往返岡山、IT-210／IT-211 桃園往返大阪關西。

台灣虎航提醒，旅客可多加利用官網的「航班動態」功能，查詢最新航班異動資訊；實際起降情況仍會依天候條件調整，各航班最新離、到時間以各機場公布為準。

中華航空則公告，目前航班運作不受影響，將持續關注原廠指令，部分航機也會配合相關軟體更新，以提供旅客安心舒適的旅程。

