空巴召回A320 台日澳印 航班延誤、取消
歐洲最大飛機製造商空中巴士，28日宣佈史上的最大規模召回之一。公司表示，A320系列客機，需進行立即的軟體更改，影響其在全球一半以上的機隊。在台灣、日本、印度，都有航班29日被迫延誤和取消，這回召修，也撞期美國一年中最繁忙的感恩節旅運。
歐洲最大飛機製造商空中巴士（Airbus），宣佈55年史上的最大規模召回之一。空中巴士28日發表聲明指出，全世界的A320系列客機，需進行立即的軟體更改。目前，約有11300架A320系列飛機正在運作，影響其中6000架，佔一半以上。
路透社記者：「空中巴士發佈指示的這個時候，仍有約3000架A320系列客機在天上飛。這項維修主要包括把軟體恢復到較早版本，但必須在它們重飛前就要完善。」
大部分的客機，能在至少2小時就更改完畢，不過，約900架較舊型的客機，無法馬上到位，需要手動安裝新的硬體，這意味著它們在這期間都不能飛。
A320系列尤其是亞洲地區短程航線的主力，影響已經浮現。
日本羽田機場29日的航班資訊看板上，出現「航班延誤」，還有一排排的「取消」。在場旅客盯著手機，更新來自航空公司的即時通知。
日本旅客：「我已和(德島市的)友人說，取消午餐。」
日本旅客：「我現在在想，要從東京搭新幹線到高知市。我猜這將需要7小時。」
日本最大航空公司全日空（All Nippon Airways, ANA）的櫃台前，大排長龍。全日空旗下共有37架A320系列客機，其中34架需要軟體更改，因此一天內，被迫取消至少95架國內航班，超過13000名旅客受到影響。而全日空的主要競爭對手，日本航空（Japan Airlines, JAL），旗下是波音機隊，沒有空巴A320，不受影響。在南韓國內，共有42架需要召修，但沒有航班因此延誤或取消。在台灣，國籍航空有67架A320系列，其中三分之二需要軟體更新，台灣虎航8個航班延誤。而在印度，共有338架受到影響，小部分的航班延誤和取消。而同一天，澳洲航空公司（Qantas ）的旗下廉航，捷星航空（Jetstar Airways），也共有34架需要軟體更改。
捷星首席飛行員 賽姆斯（Tyrone Simes）：「我們有約90個航班受到影響(取消)，全都僅是捷星航班，然而值得注意的是，這是全球性的議題。」
召回事件，正好撞期美國一年中最繁忙的感恩節旅運。全球最大的A320用戶美國航空（American Airlines），旗下209架入列，不過到頭來其中205架的軟體已經更新，沒有影響航班。
不光全球旅客，連教宗良十四世（Pope Leo），所搭乘的義大利國家航空（ITA）一架A320Neo專機，也需先更新軟體，才能載著他，繼續首趟出訪行程。
空中巴士召回的理由，源自10月30日，美國捷藍航空（JetBlue）的一起事故調查。當時，一架從墨西哥坎昆（Cancún）飛往紐澤西州紐瓦克（Newark）的1230航班，因飛航控制系統問題，在飛行中無預警驟降，緊急降落佛州，15人送醫。
CNN運輸分析師 施亞佛（Mary Schiavo）：「所有人都很關注軟體問題，因有前車之鑒，波音737 MAX 8。它是第一個墜毀在印尼的航班，一開始，人們指控機師出錯，接著，再有第二個航班墜毀，兩者都是未經指示的驟降，都是軟體問題。對空巴而言，捷藍事件是發生在10月30日，現在不到30天，就解決所有問題，就原地修補軟體，就馬上頒佈指示要修維飛機，我認為這是好消息和壞消息。這再也不會帶來不必要的風險，馬上修復，長期來看乘客將更安全。」
空巴指出，強烈的太陽輻射，將破壞對飛控運作至關重要的數據，因此才有這回在全球範圍的措施。
※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。
