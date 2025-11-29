空巴史上最大召回！ 全球6千架A320緊急更新軟體

空中巴士（Airbus）28日緊急宣布，將召回全球A320系列客機進行飛控軟體修正。（A320示意圖路透社）

空中巴士（Airbus）28日發布成立55年來最大規模的緊急技術通告，全球超過6,000架A320系列客機被要求立即更新飛控系統軟體。原因源自近期一起疑似受「太陽閃焰」干擾，導致飛控異常的事件，迫使歐盟航空安全總署（EASA）下達緊急指令。此次大規模召回涵蓋全球逾半數A320機隊，也包括台灣的華航、長榮、星宇及台灣虎航等航空公司，儘管軟體更新程序不複雜，但仍將對全球航班調度造成相當影響。

飛機製造商空中巴士（Airbus）28日緊急宣布，將召回全球超過6,000架A320系列客機進行飛控軟體修正，召回範圍涵蓋全球逾半數A320機隊，包括台灣航空公司。這次為空巴成立55年以來規模最大的召回事件，適逢美國感恩節旅運高峰，恐造成國際航班大程度的塞機與延誤。

廣告 廣告

空中巴士指出，近期一架A320系列客機的事件顯示，太陽閃焰可能干擾飛行控制所需的關鍵資料，因此必須將飛控系統軟體回復至較早版本。《路透社》報導，技術通告發布時，全球約有3000架A320正在空中飛行，顯示影響範圍之廣。

有航太業界人士透露，引發此次緊急修復的事故疑似是10月30日捷藍航空一班從墨西哥坎昆飛往紐華克的航班，該班機因飛控異常及一次非指令性高度下降而急遽下墜，造成多名乘客受傷，最後在佛州坦帕緊急降落，促使FAA啟動調查，EASA也於28日晚間發布緊急適航指令。

此次修復作業主要是將軟體恢復到較舊版本，每架航機約需2小時完成更新，看似簡單，但勢必衝擊航空公司的航機調度。對此，華航表示，目前航班運作正常，部分航機將配合軟體更新；星宇航空回應，其 A320 系列尚未更新到受影響版本，因此航機調度正常；台灣虎航則表示確實受波及，將依指令加速完成軟體更新，並可能調整部分航班，將主動通知受影響旅客。





更多《鏡新聞》報導

香港惡火救災Day4 逮11人疑涉貪2／香港惡火約200人失聯！ 災民崩潰痛哭緊盯救援進度

香港惡火救災Day4 逮11人疑涉貪1／宏福苑大火128死 港府：窗戶發泡膠致火勢迅速蔓延

日本女市長多次與已婚下屬進旅館 不信任案前夕請辭獲准