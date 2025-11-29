空巴史上最大召回！ A320軟體危機燒到台灣 華航、長榮、星宇影響一次看

歐洲空中巴士（Airbus）28日發布緊急召回通知，全球超過6500架A320系列客機需立即進行軟體修復，占全球A320機隊逾半數，被視為空巴55年來規模最大召回事件。台灣方面，虎航、華航、長榮、星宇均有A320系列機型，星宇航空率先回應「經確認航機未受影響」，其餘航空公司影響程度仍待評估。



根據《路透社》報導，此次大規模召回源於10月30日一起驚險事故。捷藍航空（JetBlue Airways）一架從墨西哥坎昆飛往紐澤西紐華克的A320客機，在飛行途中突然發生非指令性俯衝，造成數名乘客受傷，緊急降落佛州坦帕。後續調查發現，飛機的升降舵副翼電腦（ELAC 2）故障，空巴進一步研判「強烈太陽輻射」可能損壞維持飛控功能的關鍵資料。

全球航班大亂 美日澳首當其衝

這波召回潮已在全球引發連鎖反應。美國航空（American Airlines）約340架飛機受影響，每架修復約需2小時；日本全日空（ANA）29日取消65班國內航線，影響9400名旅客；澳洲捷星航空（Jetstar）也被迫取消雪梨、墨爾本多個航班。法國航空（Air France）取消35個航班，哥倫比亞 Avianca航空更因70%機隊受影響，暫停銷售至12月8日的機票。

星宇率先澄清未受波及

根據公開資訊統計，台灣虎航擁有9架A320-200型與8架A320neo，合計17架；中華航空有19 架 A321neo；長榮航空17架A321-200；星宇航空13架A321neo，全數屬於A320系列機型範疇。

廣告 廣告

面對外界關切，星宇航空今（29）日率先回應，經確認旗下飛機並未受到此次召回影響，其餘航空公司是否需要進行軟體修復，仍待民航局與各家業者進一步說明。

歐盟強制令出爐 全球350家航空公司響應

歐盟航空安全局（EASA）28日發布緊急指令，要求所有A320系列營運商必須在飛機重新執飛前，完成軟體修復。空巴向全球超過350家營運商發布通報時，約有3000架A320系列正在空中飛行。修復作業主要是將軟體回復至較早版本，技術門檻不高，但約三分之二受影響機隊需要短暫停飛，另有約1000架較舊機型需要硬體升級。

A320系列稱霸市場 與波音737並列航空雙雄

A320系列是空巴的明星產品，自1987年首飛以來廣受歡迎，全球營運中約有11300架，包括較小的A319、經典A320和大型A321等型號。就在數週前，A320才剛超越波音737，成為全球交付量最高機型。該系列採用「線傳飛控」技術，透過電子輸入而非液壓機構控制飛機，是現代民航業的主力機種，與波音737並列為全球航空運輸的雙引擎。