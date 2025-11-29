空巴史上最大規模召修A320系列客機！虎航班機受影響 民航局發聲

歐洲飛機製造商空中巴士近日發出重大召回通知，牽涉機型包括A319、A320與A321，對此我國民航局表示，國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響，已要求具有該機型的航空公司，明（30）天上午8點「適航指令」生效前，完成檢修。

「空中巴士」（Airbus）全球有多達6000架A320系列客機，近日因飛控電腦系統在特定情況下，可能受到太陽耀斑干擾，導致飛行控制異常，因此宣布召回進行軟體修復作業，包括A319、A320與A321，恐在全球引發航班大亂，這也將是空巴成立55年來，史上最大規模的召修事件。

根據了解，國籍航空共有67架A320、A321航機，有三分之二受到影響，台灣虎航表示將盡速安排航機更新軟體，預告將有班機調整，將同步通知受影響旅客；至於中華航空、長榮航空、星宇航空則表示不影響航班運作。

民航局要求明天上午8點「適航指令」生效前應完成檢修，也提醒機組員遇到飛機操作系統故障，應注意緊急應變程序。

