空巴史上最大規模召回 6000架A320系列急維修影響全球航運

空中巴士（Airbus）公司28日表示，他們正要求全球廣泛使用的A320系列客機中的6000架立即進行維修。這項大規模召回恐影響全球超過一半的A320機隊，影響範圍遍及世界各地，美國、南美洲、歐洲、印度及紐西蘭等各地多家航空公司均示警，這次維修可能導致航班延誤或取消。

路透社指出，這恐是空巴成立55年史上最大規模召回事件。空巴向全球350多家營運商發布通知之際，約有3000架A320系列客機正在空中飛行。就在召回令下達前幾周，A320才剛超越波音737，成為全球交付量最高的機型。

根據路透社所掌握到的空巴通知文件，召回維修措施主要是將相關系統的軟體恢復到較早版本，技術上相對簡單，但必須在飛機重新投入航班前完成。

全球最大的A320用戶美國航空（American Airlines）表示，旗下480架A320系列飛機裡約340架需進行維修，大部分作業預計在29日前完成，每架飛機約需2小時。

目前全球營運中的A320系列客機共計約1萬1300架，其中包括6440架核心款A320機型。全球前10大A320系列用戶有4家為美國的航空公司，分別為美國航空、達美航空（Delta Air Lines）、捷藍航空（JetBlue）與聯合航空（United Airlines）；但中國、歐洲與印度的航空公司同樣是A320系列的大戶。

空巴表示，近期一宗飛航事件顯示，太陽閃焰（solar flares）可能會讓飛控系統運作所需的關鍵資料遭到破壞。這次召回維修將把相關軟體回復到舊版。

業界人士指出，10月30日捷藍航空一架從墨西哥往美國紐澤西州的航班，期間突然發生高度驟降造成數名乘客受傷，導致空巴決定啟動大規模召回。

法新社報導，多間航空公司28日宣布，因為飛機製造商空中巴士示警，多達6000架正在服役的A320系列客機可能需要升級，導致航班延誤或取消。法國與日本等地已出現航班取消的案例。

法國航空（Air France）28日取消35個航班，而哥倫比亞航空公司（Avianca）則表示，旗下機隊70%受到空巴軟體技術問題影響。

日本放送協會（NHK）報導，日本全日空（ANA）當地時間29日也宣布，旗下擁有的空巴A320與A321共34架飛機必須更新軟體，因此取消部分航班。

截至東京當地時間29日上午7時45分前，全日空已決定取消29日日本國內線65個航班，預計影響約9400名旅客。而且30日以後，也可能視狀況而取消航班。

至於日本航空（Japan Airlines）因沒有A320系列機型而未受影響。