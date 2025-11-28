空巴大規模召修6000架A320 全球航空交通恐大亂

路透社報導，歐洲空中巴士公司(Airbus)27日宣布，正下令立即修理其廣泛使用的6,000架A320系列飛機，此次大規模召回影響了全球超過一半的A320機隊，可能在美國一年中最繁忙的旅行週末造成混亂，並引發全球性的航班中斷。

這恐怕是空巴55年歷史上規模最大的召回之一，而就在幾週前，A320剛剛超越波音737(Boeing 737)，成為交付量最大的機型。空巴向超過350家該機型業者發布召回公告時，約有3,000架A320系列飛機正在空中飛行。

空巴在評估了美國廉航捷藍航空(JetBlue)10月一架航班上的技術故障後，指示其客戶採取「立即性預防措施」。

路透社看到的航空公司召回公告顯示，此次召回主要涉及將軟體恢復到早期版本，操作相對簡單，但必須在飛機重新飛行前完成，飛機只能被調往維修中心。

法新社報導，多家航空公司28日宣布航班延誤或取消。法國航空(Air France)28日取消了35架航班，哥倫比亞航空(Avianca)表示，其70%的機隊受到了這家歐洲飛機製造商軟體技術問題的影響。 (編輯:柳向華)