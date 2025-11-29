空巴大規模召修A320 全球多家航空公司受影響

日本最大航空公司全日空控股公司(ANA Holdings)表示，由於空中巴士(Airbus)A320召回事件，迫使全日空停飛部分飛機，該公司今天(29日)取消了65個航班。

全日空及其附屬公司如樂桃航空(Peach Aviation)，是日本最大的單通道空巴飛機營運商，其中包括A320機型。全日空的主要競爭對手日本航空(Japan Airlines)，其機隊大多為波音(Boeing)飛機，沒有營運A320機型。

這次大規模召回事件影響了空巴全球超過一半的A320系列飛機，這是亞洲短程飛行的主力，尤其在中國和印度。

全球共有約1萬1,300架這系列單通道飛機正在服役，其中包括6,440架核心機型A320。此次維修主要牽涉到將軟體恢復至較舊的版本，雖然相對簡單，但必須在飛機恢復飛行前完成。

南韓的韓亞航空公司(Asiana Airlines)表示，預計其航班行程不會受到重大影響，因為這次召回僅影響該公司17架飛機。

南韓大韓航空(Korean Air)則表示，將於30日上午前完成10架需要進行軟體更新的空巴飛機。

美國聯合航空公司(United Airlines)公司則表示，其機隊中有6架飛機受到影響，預計少數航班將會受到輕微擾亂。

美國航空(American Airlines)表示，在經過與空巴進一步的討論和釐清後，美航只有209架A320系列飛機受到影響。

澳洲國家航空公司澳洲航空(Qantas)旗下的廉價航空公司捷星航空(Jetstar Airways)，一名發言人在今天的一份聲明中表示：「捷星航空受到空中巴士機隊軟體問題的影響，該問題影響了全球所有A320系列飛機的營運商。」

該發言人說：「為了回應空巴的預防措施，我們取消了部分捷星航空的航班。」

澳航和其廉航子公司捷星航空，合計佔據澳洲65%的國內市場，其最大的國內競爭對手維珍航空(Virgin)，則占據了國內市場的35%。

澳航今天表示，空巴召回事件對澳航飛機沒有影響。一名維珍澳洲航空的發言人則表示，該公司「預計這不會對維珍澳洲或我們的區域航空公司營運造成任何影響」。

澳洲廣播公司(Australian Broadcasting Corp, ABC)報導，受空巴召回事件影響，旅客今天在墨爾本機場遭遇到嚴重的延誤。

紐西蘭航空公司(Air New Zealand)表示，空巴A320召回事件將導致該公司今天「部分」航班受到影響，且預計將會有航班取消。

這家紐西蘭的國家航空公司在X上的一篇發文表示，所有A320neo飛機都將在下一次載客飛行前進行軟體更新，這將導致其機隊出現多起航班擾亂和取消。

不過英國交通大臣亞歷山大(Heidi Alexander)28日則表示，空巴A320系列班機召回事件，對英國的航空公司影響有限。

亞歷山大在一份聲明中表示「我了解影響部分飛機的技術問題，也了解大家對今晚乘客和航班可能受到影響的擔憂。」

亞歷山大補充道：「好消息是，此次召回對英國的航空公司影響似乎有限，只有少數飛機需要進行較複雜的軟體和硬體變更。」

沙烏地阿拉伯廉價航空公司納斯航空(Flynas)在今天清晨表示，由於空巴召回事件，納斯航空將對其機隊的部分飛機進行軟體和技術方面的重新校準，這將導致部分航班延誤。 (編輯:柳向華)