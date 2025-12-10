空巴獲中國批准交付已訂購飛機 等待新訂單進度

（中央社巴黎9日綜合外電報導）空中巴士（Airbus）表示，已取得中國方面同意，將繼續交付先前訂購的120架飛機。然而，這項在北京簽署的協議，讓這家歐洲飛機製造商仍在等待數百架新客機訂單的進展。

路透社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週訪問中國，與中方就地緣政治及貿易進行討論，但未提及空中巴士已討論一年多的500架飛機訂單。這類訂單往往會與國是訪問掛鉤。

法國媒體昨天報導，空中巴士已敲定一項協議，有望在未來獲得120架新客機訂單。不過，空中巴士表示，所謂的「一般條款協議」（GTA）僅是完成現有訂單的一步。

空中巴士發言人說：「一般條款協議授權交付已記入我們訂單簿中的飛機，這是與中國客戶合作的標準程序。」

中國國家採購機構未回應置評請求。

空中巴士與波音（Boeing）都在等待中國大筆預期客機訂單的進展。過去幾年，北京一直未宣布具政治敏感性的重大訂單。

業界消息人士4月表示，空中巴士至少自2024年以來已斷斷續續與對方協商，試圖爭取500架飛機的訂單，但中國在地緣政治不確定時期，通常會對大型採購持審慎態度。

業界消息人士表示，空中巴士一直希望能取得突破，在今年的訂單競賽中趕上美國競爭對手，並達成全年約1200架客機的內部訂單目標。

不過，業界人士表示，除非出現意外轉折，目前看來全球兩大飛機製造商今年都難從北京取得重大訂單。

今年前11個月，空中巴士扣除取消訂單後的淨訂單為700架，而波音截至10月的淨訂單為782架，這是能取得波音數據的最新一段時期。

儘管上週因部分機身蒙皮出現生產問題而下修預期，空中巴士預計今年交付量仍將連續第7年超越波音。

國際航空運輸協會（IATA）秘書長今天在日內瓦表示，在供應鏈問題持續存在下，外界對空中巴士達成交付目標的信心下降，反觀波音表現則有所改善。（編譯：張曉雯）1141210