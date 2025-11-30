空巴發布緊急適航指令！民航局：國籍航空上午7時已完成檢修

空中巴士(Airbus)發出緊急適航指令，A320系列客機軟體因安全疑慮需立即檢修，根據民航局清查，國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響，不過台灣虎航受到波及，今日8個日本、韓國航線班機因此延後。(示意圖) 圖：翻攝自台灣虎航臉書

[Newtalk新聞] 空中巴士(Airbus)發出緊急適航指令，A320系列客機軟體因安全疑慮需立即檢修，導致台灣部分航班受影響，對此，民航局昨日已下令今(30)日上午8時前相關客機要完成檢修，並在今日指出上午7時前，相關航機已經完成軟體回復，今日除虎航8架次調整延飛外，其他業者航班正常。

空中巴士發出緊急適航指令，全球多達6000架A320系列客機需立即進行軟體修復作業，根據民航局清查，國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響，不過台灣虎航受到波及，今日8個日本、韓國航線班機因此延後。

對此，民航局昨日已下令通知擁有此機型的國籍航空業者，並要求具有該機型的航空公司，於今天上午8點適航指令生效前完成檢修，今日民航局再表示，截至今上午7時前，相關航機已經完成軟體回復，除虎航8架次調整延飛外，其他業者航班正常。

根據台灣虎航公告，因應歐洲航空安全局(EASA)發布「緊急適航指令通報」，11月30日部分航班延後，包括IT-632台中前往濟州島、IT-671濟州島前往高雄、IT-256／IT-257桃園往返秋田、IT-214/IT-215桃園往返岡山、IT-210／IT-211桃園往返大阪關西等班機。

