空巴突召修A320客機「台灣國籍航空有67架」 民航局下令：明8時前完成檢修

空巴突召修A320客機。（取自空巴臉書）

空中巴士（Airbus）公司昨（28）日表示，正要求把全球廣泛使用的A320系列客機中的6000架立即進行維修。對此，民航局今天表示，目前國籍航空業者有67架A320、A321航機，「已依指令要求，明天上午8時適航指令生效前完成檢修」。

外媒指出，空巴對全球多家營運商發布通知，這恐怕也是空巴成立55年史上最大規模召回事件，且發布通知的時候，大約有3000架A320系列客機正在飛。

對此，民航局說，於今日凌晨接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，立即通知擁有此機型的國籍航空業者，並要求具有該機型之航空公司，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依據指令要求，於明天上午8時適航指令生效前完成檢修，同時提醒組員若遇飛操系統故障，注意緊急應變程序。

廣告 廣告

民航局說明，經清查，目前國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中3分之1不受影響。民航局已要求業者，因檢修而採取航班調度時，應立即通知旅客，並妥善維護旅客權益。

更多鏡週刊報導

有片／傻眼！通緝女闖紅燈竟稱「眼睛割到看不清楚」 亂嗆「我認識林志穎」遭逮

多位圈內人受害！謝震廷又失聯 友人急發文：看到人請馬上報警

「齊柏林衛星」順利升空 齊廷洹：父親用更高的解析度讓台灣人看見家園