空巴緊急召回6000架A320客機！台灣航空公司回應一次看

空中巴士公司昨(28)日晚間緊急召回6000架廣泛使用的A320系列客機進行修復。 圖：翻攝自空中巴士官網

[Newtalk新聞]

歐洲空中巴士公司昨(28)日晚間緊急召回6000架廣泛使用的A320系列客機進行修復。而台灣多個國際航空包括華航、星宇、台灣虎航都有使用A320系列客機，對於飛機製造公司的召回飛機指令，各公司也分別回應了。

今年10月30日，一班從墨西哥坎昆飛往美國紐華克的捷藍航空航班，因飛控異常而急遽下墜，造成多名乘客受傷，並在佛州坦帕緊急降落，促使美國聯邦航空總署(FAA)展開調查。調查結果顯示，疑似是太陽閃焰干擾飛控運作所需的關鍵資料。歐盟航空安全總署(EASA)28日晚間已發布緊急指令，要求強制修復。

由於每架航機軟體更新約需耗時2小時，可能影響原本的航機調度安排。華航表示，持續關注原廠指令，目前航班運作不受影響，部份航機也將配合相關軟體更新，以提供旅客安心舒適的旅程。建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態。

星宇航空表示，經確認星宇航機未受影響，航機調度目前正常。據了解，星宇的A320系列客機軟體目前都尚未更新到最新版本。

台灣虎航則表示，公司將旅客及飛航安全列為第一優先，向來根據空中巴士的適航指令，第一時間即時完成必要設備及系統之更新。後續台灣虎航將盡速安排航機執行軟體更新到空中巴士提示之版本，預期亦將有航班調整因應。台灣虎航也將同步通知受影響的旅客，感謝旅客的理解與耐心，並將持續更新最新情況。

