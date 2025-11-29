生活中心／綜合報導

空中巴士A320系列客機，爆發罕見的全球召回事件，估計高達6千架班機需要緊急維修，衝擊全球超過350家航空公司，捷星航空就有近百架航班受影響，日本全日空統計單日影響約1.3萬人，至於台灣方面，民航局統計A320、A321航機共有67架，有三分之一不受影響，但一早仍有班機延誤兩小時，有旅客擔心飛機出事。

空中巴士A320系列客機，爆發全球大召回事件，衝擊全球上萬旅客權益，召回主因主要是與飛航安全有關。英國民航局政策主任強森：「歐洲航空監管機構在今晚稍早宣布，要求對空中巴士A320型號飛機，進行一些緊急的維修。」NHK記者：「這裡是羽田機場，班機取消櫃台目前排滿大批民眾。」日本全日空，29號共有95班國內航班被取消，約1萬3千人受影響，旅客好錯愕。羽田機場旅客：「我本來要去看偶像的演唱會，羽田機場旅客，現在什麼都不知道。」

空巴緊急召回A320系列客機！全球航班都受衝擊。（圖／民視新聞）





空巴日前才超越對手波音，成為全球交付量最高的窄體客機，但28號突然要求，召回6千架A320系列客機進行修復，影響全球超過350家航空公司，澳洲捷星航空就宣布，近百個航班受影響。捷星航空總機師西姆斯：「我們大約有90個航班受到影響，當然這只是捷星航空的部分，但必須指出的是，這是一個全球性的問題。」鏡頭轉回國內，虎航坦言受到波及，由於A320系列機型是旗下唯一機種，虎航喊話旅客及飛航安全要列為第一優先，因此根據空中巴士適航指令，第一時間完成必要設備以及系統更新，但已經有旅客收到通知，班機延誤。





台灣A320系列客機分布情形。（圖／民視新聞）





旅客：「前天收到通知，兩點多改到下午四點，（航班有受到影響嗎），有兩個小時，沒有感覺有影響啦，不過我會擔心飛機出事。」台灣虎航發言人許致遠：「確實這個機種，是我們唯一的機種，最多最多應該，只有4個航班大概會影響，其它的大概都不會影響。」國內A320系列機型，，台灣虎航共有17架，華航19架，長榮17架，星宇13架。不過華航、長榮、星宇都喊話沒受影響。民航局統計，國籍航空A320、A321航機共有67架，其中有三分之一不受影響。，已經要求有該機型的航空公司，立即依據指令進行檢查，以及後續檢修。

