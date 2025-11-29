空巴 A320 全球 6000 架急召回 太陽閃焰恐毀關鍵飛控數據引發史上最大維修行動

空中巴士A320neo客機。 圖 : 翻攝自維基百科

[Newtalk新聞] 歐洲航空製造商空中巴士（Airbus）於 28 日宣布，將立即對全球 6000 架 A320 系列客機進行修復，規模涵蓋全球超過一半的 A320 機隊，被視為該公司 55 年來最大召回行動。這次修復關鍵在於把飛行控制系統軟體回復至較早版本，因近期事件顯示太陽閃焰可能破壞飛控運作所需的關鍵數據。消息在美國旅運高峰周末發布，航空業擔憂恐引發全球航班混亂。

《路透社》報導指出，空巴向全球超過 350 家航空公司發布技術通告時，約有 3000 架 A320 系列客機正處於飛行中。A320 系列才在召回前數週超越波音 737，成為全球交付量最高的機型。空巴提到，近期事件顯示太陽閃焰（Solar flare、太陽耀斑）可能破壞飛行控制系統的關鍵資料。業界人士透露，引發這次修復行動的主因，是 10 月 30 日捷藍航空（JetBlue）一架從墨西哥坎昆飛往美國紐瓦克的 A320 班機，該機曾急遽下降，造成多名乘客受傷。

A320 客機近期出現太陽閃焰破壞飛行控制系統的個帳事件，因此召回 6000 架飛機檢修。 圖：翻攝自Ed | CFI

該架 A320 最後因飛控問題及出現「非指令性高度下降」而緊急改降佛羅里達州坦帕，目前事件正由美國聯邦航空總署（FAA）調查。JetBlue 與 FAA 對此次召回均未發表評論。

根據空巴技術通告，修復作業主要為將飛控系統軟體回復至舊版。作業本身並不複雜，但每架客機都必須完成修復後才能重新投入飛行，僅允許為進入維修中心所需的技術性調度飛行。

美國、南美洲、歐洲、印度及紐西蘭各地航空公司均警告，此次修復可能引發航班延誤或取消。全球最大的 A320 系列營運商美國航空（American Airlines）指出，其 480 架 A320 系列中有約 340 架需進行修復，並表示大部分客機預計可在 29 日前完成，每架需約 2 小時維修時間。德國漢莎航空（Lufthansa）、印度靛藍航空（IndiGo）與英國易捷航空（easyJet）也表示，多架客機將短暫停飛執行維修。

業界人士補充，約三分之二受影響機隊理論上需將軟體回退至舊版並短暫停飛，但作業正碰上航空維修中心人力短缺、排程擁塞的困境。數百架空巴客機因等待引擎維修或額外檢查而長期停放，再加上技術人力持續吃緊，使整體壓力更加沉重。

