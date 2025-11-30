空巴A320全球召修！虎航：影響航機檢修完畢
[NOWnews今日新聞] 飛機製造商空中巴士（Airbus）宣布，全球逾6000架A320系列客機必須回復稍早軟體版本，以避免太陽閃焰可能影響飛行操控系統。民航局也立即通知擁有此機型的國籍航空業者，立即依據指令進行檢查與後續檢修。對此，台灣虎航宣布，今（30）日部分航班延後起飛，晚間虎航表示「受影響之航機全數檢修完畢」。
外媒報導，捷藍航空（JetBlue Airways）一架A320客機上月底自墨西哥度假勝地坎昆，飛往紐澤西紐華克機場時，突然急遽下降，導致多名乘客受傷。事後調查發現太陽閃焰可能破壞機上系統，空巴決定全數召回，把機上軟體回復稍早版本。
民航局昨日接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，立即通知擁有此機型的國籍航空業者，並要求具有該機型之航空公司，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依據指令要求，於今日上午8點適航指令生效前完成檢修，同時提醒組員若遇飛操系統故障，注意緊急應變程序。
民航局今日也有最新說明，國籍航空公司線上航機，均已於今日上午7時前，依緊急適航指令完成軟體回復。同時，今日除虎航依昨日公告調整，其他業者航班正常，不受影響。
台灣虎航晚間表示，依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，台灣虎航今日已將受影響之航機全數檢修完畢，完成軟體更新。除今日8個航班因安排檢修而延誤外，監測至今所有航機運作情況皆正常。
台灣虎航表示，公司向來將旅客及飛航安全列為第一優先，也感謝所有旅客對於本次事件的理解與耐心，台灣虎航將持續秉持熱情、溫暖、真誠的企業精神為旅客提供更便捷的空運服務。
空巴召修！民航局稱國籍航空完成軟體回覆 除虎航其他航班正常
睽違五年！台灣虎航 tigerrun 今登場 近3000名跑者齊聚熱血開跑
受惠3大連假！虎航創最強10月營收15.66億元 較同期年增約20.3%
