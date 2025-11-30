空巴A320大召修！ 虎航今8架次延後 導遊：需更改行程

桃園市 / 綜合報導

受到空中巴士A320機型大規模召修影響，虎航這2天共有8個往返日韓的航班延後，一早我們也來到桃園機場，找到準備飛往日本秋田卻被延誤的航班，導遊跟領隊都表示，確實有影響到前2天的行程，至於其他旅行業者則說，今(30)日上午聽到消息後，立刻清查哪些旅行團可能受到影響，進行調整。

旅客帶著大包小包行李跟著領隊集合，準備要 check in，但其實他們的班機延後2個半小時起飛，受到空中巴士A320機型大規模召修影響，虎航今日有8個往返日韓的航班延後進行軟體更新，不少領隊和導遊在機場仍持續更改後續行程。

導遊說：「會更改第1天兩個景點拉到第2天，等於後面行程比較緊一點，每一個地方都要打電話聯絡，晚2個半鐘頭集合。」領隊說：「通知我們就沒那麼早到，因為今天假日還好，行程主要是明天。」

不少旅行社聽到召修消息，從前一天開始就做了緊急應變處理，旅行社副總經理錢緯名說：「那昨天呢，其實在上午的時候知道這個訊息的時候呢，我們這邊透過了我們的清查，對於可能影響的航班的團體，我們有針對對於旅客提出說明，告知說航班可能因為系統更新的狀況可能會有延誤或者是更改各方面的問題。那也通知了我們各團的領隊及機場的駐守人員，讓我們的旅客瞭解。」

而民航局最新回應，表示國籍航空公司航機都在今日上午7點前完成軟體回復，除了虎航依公告調整外，其他業者航班正常未受影響，面對突發飛安狀況，航空公司和旅行社業者都積極處理，期盼給旅客最好保障。

