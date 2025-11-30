空巴A320大規模召修 全球航空公司加緊修復料影響有限

全球各大航空公司29日加緊修復空中巴士(Air Bus)A320噴射機的軟體異常問題。由於空中巴士召修部分客機，導致亞洲和歐洲數百架航班停飛，並威脅到美國一年之中最繁忙週末的旅行。

航空公司的連夜努力顯然避免了最糟糕的情況發生，並使得亞洲和歐洲的航班延誤數量控制在最低限度。在感恩節假期後，美國面臨的大量旅行需求，交通部長達菲(Sean Duffy)表示，受影響的美國航空公司「已取得顯著進展，並有望在本週日(30日)午夜前完成所有工作」。

達菲在X上表示，旅客「預期應該不會遭受重大影響」。

常駐亞洲的航空分析師索比(Brendan Sobie)表示，這次軟體更新「並不像一些人想像的那樣混亂」，儘管「確實給營運造成了一些短期問題」。

空中巴士執行長佛喜(Guillaume Faury)向航空公司與旅客道歉。空巴宣布召回6,000架A320客機，超過全球A320機隊數量的一半。A320近期超越了波音737，成為航空業交貨最多的機種。

佛喜在領英(LinkedIn)發文表示：「我想要向我們的航空公司客戶，以及現在所有受到影響的旅客，致上誠摯的道歉。」

根據法國航空事故調查局(BEA)，28日發布的警報源自於一架10月30從墨西哥坎昆(Cancun)飛往紐澤西州紐瓦克(Newark)的捷藍航空(JetBlue)班機突然下降高度，導致10名乘客受傷。(編輯：宋皖媛)