空巴A320客機「軟體異常」召回 波及國籍航空

空巴召回A320系列客機。（圖／TVBS）

空中巴士緊急召回全球超過6000架A320系列客機，台灣的國籍航空也受到波及。此次召回源於軟體問題可能導致升降舵異常，若不及時處理可能引發嚴重飛安風險。虎航因召回作業出現航班延誤情況，部分旅客表達擔憂；而華航、星宇、長榮則表示已完成相關更新或未受影響，航班維持正常運作。民航局已要求業者於周日上午8點前完成檢修，專家指出軟體更新速度快，民眾無需過度憂慮。

空中巴士此次召回A320系列客機的主因是軟體問題可能導致操縱升降舵、副翼出現異常。前機師張志豪解釋，升降舵是控制飛機上升或下降的關鍵部件，若在飛行過程中出現不穩定狀態，特別是在低空時方向突然往下，可能導致飛機墜毀，造成極大危險。根據標準程序，機師會在班機起飛前後推時檢查升降舵，確認運作正常，以防止意外發生。

在台灣，國籍航空中虎航受到最明顯影響。虎航表示已在第一時間完成必要設備及系統更新，並安排航機執行軟體更新，但預期將有航班調整因應。有旅客在桃園機場準備搭乘虎航飛往大阪的航班時遇到延誤，從原定下午2點多延後到4點起飛。有旅客表示聽聞A320於早上8點被召回，因此擔心飛機可能會出事。

其他國籍航空公司的應對措施各有不同。長榮航空回應已啟動並完成相關作業；華航表示持續關注原廠指令，部分航機配合相關軟體更新；星宇航空則表示全機隊未受影響。這三家航空公司都強調航班維持正常運作。旅遊達人傑西大叔分析，國籍航空中只有廉價航空公司航班受影響，主要與機隊組成有關，因為A320系列客機因經濟效益被大量低成本航空使用，也被傳統航空公司用於區域航線。

民航局回應，目前國籍航空共有67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響，並已要求業者在周日上午8點前完成檢修。現役機師史慶生表示，A320家族已問世超過30年，包括A320或A321neo在內的機型，若軟體版本屬於更新後的版本，就會受到這波影響。他補充說，這類指令其實常常發布，無需過度擔心。

A320系列客機包含A319、A320和A321，屬於中短程窄體客機，首台生產於1988年，已有30多年歷史。機師強調，軟體更新速度快，只要完成修復，乘客就不必太過擔心安全問題。

