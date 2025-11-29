空巴A320系列全球召回 台灣有67架 民航局回應了
飛機製造商空中巴士（Airbus）宣布，將進行營運史上最大規模召回行動，全球逾6000架A320系列客機必須回復稍早軟體，以避免太陽閃焰可能影響飛行操控系統。儘管檢修程序相對簡單，但客機數量龐大，預期對全球航空運輸帶來衝擊。我民航局清查，國籍航空共67架A320、A321，約三分之二受到影響。
民航局表示，台灣時間周六凌晨接獲歐盟民航局（EASA）緊急適航指令後，隨即通知國內擁有該機型的國籍航空業者，要求立即依指令檢查、檢修，並在30日上午8點適航指令生效前完成，同時提醒機組員一旦遇到飛行操作系統故障，注意緊急應變程序。
經清查，國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中三分之二受影響。民航局已要求業者，因檢修作業採取航班調度時，應立即通知旅客，妥善維護旅客權益。
綜合外媒報導，捷藍航空一架A320客機上月底自墨西哥度假勝地坎昆，飛往紐澤西紐華克機場時，突然急遽下降，導致多名乘客受傷。事後調查發現太陽閃焰可能破壞機上系統，決定全數召回，把機上軟體回復稍早版本。
旗下機隊全屬A320系列的台灣虎航回應，台灣虎航把旅客及飛航安全列為第一優先，將根據空中巴士適航指令，第一時間完成必要設備及系統更新，後續將盡速安排航機執行軟體更新到空中巴士提示版本，預期會有航班調整。
星宇航空表示不受影響。華航表示，持續關注原廠指令，航班運作不受影響，部份航機將配合相關軟體更新，建議旅客利用網站、APP或使用行動簡訊提醒功能，確認航班最新動態。
