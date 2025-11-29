空巴A320系列全球召回「台灣有67架」 民航局回應了

飛機製造商空中巴士（Airbus）啟動營運史上最大規模召回行動，全球超過6000架A320系列客機須回復先前軟體版本，以防範太陽閃焰對飛行操控系統造成影響。民航局清查後指出，台灣國籍航空共持有67架A320、A321機型，約三分之二受到影響，已要求業者在30日上午8點前完成檢修。

飛機製造商空中巴士（Airbus）宣布，將進行營運史上最大規模召回行動 。（圖／美聯社）

民航局表示，台灣時間周六凌晨接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令，隨即通知國內擁有該機型的國籍航空業者，要求立即依照指令進行檢查與檢修作業，並在30日上午8點適航指令生效前完成。民航局同時提醒機組員，一旦遭遇飛行操作系統故障情況，須注意緊急應變程序。

廣告 廣告

根據外媒報導，捷藍航空一架A320客機上月底從墨西哥度假勝地坎昆飛往紐澤西紐華克機場途中，突然發生急遽下降狀況，造成多名乘客受傷。事後調查發現，太陽閃焰可能破壞機上系統，空中巴士因此決定全數召回，將機上軟體回復至稍早版本。

民航局經清查發現，國籍航空業者共有67架A320、A321航機，其中三分之二受到此次召回影響。儘管檢修程序相對簡單，但因客機數量龐大，預期將對全球航空運輸帶來衝擊。民航局已要求業者在因檢修作業採取航班調度時，應立即通知旅客，妥善維護旅客權益。

旗下機隊全屬A320系列的台灣虎航回應，台灣虎航將旅客及飛航安全列為第一優先，將根據空中巴士適航指令，第一時間完成必要設備及系統更新，後續會盡速安排航機執行軟體更新到空中巴士提示版本，預期會有航班調整。星宇航空表示不受影響。華航則表示，持續關注原廠指令，航班運作不受影響，部份航機將配合相關軟體更新，建議旅客利用網站、APP或使用行動簡訊提醒功能，確認航班最新動態。

延伸閱讀

好市多黑五倒數！會員生氣商品未限購 到現場都跑空

愛情長跑十年求婚選哪裡？網推「環狀線這招」最浪漫！

東區排隊名店「吾二酸菜魚」熄燈！ 業者轉型個人鍋物