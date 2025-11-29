空巴A320系列緊急適航指令 長榮、華航、星宇表示不受影響

旅客排隊等著報到，桃園機場假日擠滿許多要出國的民眾，但可能有部分航班會出現延誤，因為空中巴士日前發出緊急適航指令，全球有6000架A320系列客機，必須立刻進行軟體修復，造成全球航班大亂，日本、澳洲取消多班航班，台灣也受到波及，以台灣虎航為例，29日飛往大阪的班機延宕2小時。

劉姓旅客說：「前天收到通知這樣子，說延誤從2時多改到下午4時，沒有說原因。」；也有遊客指出，「A320好像早上8時有召回，然後我才知道，我是沒有感覺有影響，不過我會擔心飛機出事。」

根據民航局清查，我國籍航空有67架A320、A321航機，當中有三分之一不受影響，盤點國內4家業者，華航有19架A321neo，航班不受影響；長榮有18架A321-200型，包含1架私人托管，航班正常；星宇13架A321neo，航班運作也正常；至於台灣虎航有15架航機受影響，將調整航班。

前機師張志豪指出，「如果是有三分之二肯定會影響，就看航空公司他們怎麼應變，因為如果說他們現在已經知道，他們的班機必須要做這些維修調整的話，那可能就要即刻調度他的航班。」

前機師表示，空巴大動作要求上千架航機更新軟體，相當罕見，由於時間緊迫，可能導致業者來不及調度，民航局要求業者，30日上午8時適航指令生效前，完成檢修，也提醒組員一但遇到飛操系統故障，注意緊急應變程序。