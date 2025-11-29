空巴A320緊急召回6000架 全球大亂、乘客受困

空巴28日宣布召回6000架A320系列客機進行修復，讓多國航班受到影響。（示意圖／翻攝自pexels）





歐洲航空製造商空中巴士的A320系列，是全球最歡迎的客機，但空巴28日卻宣布召回6000架A320系列客機進行修復，讓多國航班受到影響。日本全日空航班有95個國內航班被取消，約13200 名乘客受到影響；澳洲雪梨機場也有捷星航空與澳洲航空的航班被取消，讓旅客與航空公司都措手不及。

東京羽田機場全日空櫃台前，排隊人龍看不到盡頭，有追星旅客到了機場才發現班機取消，超傻眼。

日本乘客：「我本來要去看偶像的演唱會，但現在還不太清楚狀況。」

日本乘客：「昨天我因為出差來東京，今天要回去，回去之後還有工作，所以希望可以早點回家。」

截至台灣時間29日下午2點，全日空95個國內航班被取消，約有13200名乘客受到影響。但不只日本東京，澳洲雪梨機場也同樣有多數航班取消，航空公司也同樣苦不堪言。

捷星航空首席機師賽姆斯：「我們有大約90個航班受到影響，但這僅是捷星航空，更重要的是，這是全球性問題，全球有成千上萬不同航空公司的乘客受到影響。」

日澳兩地機場大混亂，全是因為歐洲航空製造商空中巴士，28日宣布召回6000架A320系列客機進行修復。業界人士指出，10月30日捷藍航空一架從墨西哥往美國紐澤西州的航班，飛行中突然發生高度驟降後迫降，造成數十名乘客受傷，導致空巴決定啟動大規模召回。

航空專家史坦格爾：「他們將問題追溯到某種太陽耀斑事件，影響了飛機上的飛行控制軟體。」

憂心飛行控制系統運作所需的關鍵數據受影響，空巴啟動55年來最大規模的召回行動之一。但就在空中巴士發布召回令的當下，全球約有3000架A320系列飛機正在空中飛行，受影響範圍涵蓋了全球過半數的A320機隊，也讓航空公司與旅客措手不及，行程大受影響。

